Détective Conan croise le chemin de Harry Potter : un crossover entre deux univers légendaires

Une rencontre inattendue entre deux icônes de la culture-pop

L’annonce d’une collaboration entre Harry Potter, qui célèbre le 25ème anniversaire de son premier film, et Détective Conan, qui a marqué ses 30 ans l’an dernier, a surpris et ravi les fans du monde entier. Elle met en lumière deux protagonistes emblématiques, Harry Potter et Conan Edogawa, souvent identifiés par leurs lunettes distinctives. L’un incarne la magie britannique, l’autre le mystère japonais. Cette collaboration totalement inédite marque une nouvelle étape dans le monde de la culture-pop et illustre la popularité durable de ces deux œuvres à travers les générations.

Des visuels exclusifs et une passion commune

Pour célébrer cet collaboration, des visuels spéciaux ont été dévoilés par Warner Bros. et Shōgakukan : l’un portant la mention « J’aime la magie » pour Harry Potter et l’autre « J’aime le mystère » pour Détective Conan. L’auteur de Détective Conan, Gosho Aoyama, grand admirateur de l’univers de J.K. Rowling, soutient pleinement le projet. Sa participation en tant que juge d’un concours artistique souligne son engagement. La collaboration réunit deux mondes distincts mais complémentaires où la magie et le mystère trouvent un terrain commun.

Une compétition artistique et des récompenses

Pour célébrer cette collaboration, un concours de fan art a été lancé, invitant les fans à partager leur vision de cette collaboration. Les œuvres sélectionnées seront publiées sur les réseaux sociaux et leurs créateurs recevront des billets pour le Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter. Pour les participants moins artistiques, une loterie permettra de gagner des articles liés aux lunettes de Harry Potter et Conan Edogawa. La collaboration met en avant l’importance de la communauté des fans dans la célébration de ces univers.

La magie de Harry Potter revient au Japon

En parallèle, la chaîne japonaise Nippon Television prévoit de diffuser trois films de la saga Harry Potter dans son créneau « Friday Road Show ». Dès le 17 janvier 2025, les spectateurs pourront revoir Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, suivi des deux parties de Harry Potter et les Reliques de la Mort les 24 et 31 janvier 2025. Ces diffusions vont ravir les fans de longue date et captiver une nouvelle génération de spectateurs. Elles offrent l’occasion parfaite de replonger dans l’univers ensorcelant de Poudlard tout en redécouvrant les moments clés qui ont marqué l’histoire du cinéma fantastique.