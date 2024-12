Ces intrigues de Harry Potter que la série HBO ne peut ignorer

Voici les sept moments clés que la série télévisée Harry Potter se doit absolument de ne pas négliger.

Tl;dr Une nouvelle adaptation de la série Harry Potter est prévue.

Cette adaptation devrait couvrir des intrigues omises dans les films précédents.

Elle devrait également aborder différemment certaines thématiques, comme celle des elfes de maison.

Une nouvelle adaptation

La célèbre série Harry Potter, qui a conquis le monde entier au cours des deux dernières décennies, va faire l’objet d’une nouvelle adaptation. Cette fois-ci, elle devrait prendre la forme d’une série, offrant ainsi davantage de temps pour couvrir chaque intrigue de la saga. Toutefois, certains éléments ont été négligés lors de la première adaptation cinématographique.

Des intrigues à ne pas oublier

Dans les livres, la rivalité entre Harry Potter et Draco Malfoy est bien plus intense que dans les films. Par exemple, dans le premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers, ils s’affrontent lors d’un duel de sorciers. L’intégration de ce duel dans la nouvelle adaptation serait un ajout intéressant. De même, l’adaptation du troisième tome, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, devrait inclure des flashbacks de Poudlard à l’époque du père de Harry, avec le professeur Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew.

Des thématiques sensibles à traiter

La représentation des elfes de maison dans l’univers de J.K. Rowling a été critiquée. En effet, ces êtres magiques sont liés par magie à des sorciers et des sorcières qu’ils doivent servir. Un nouvel angle d’approche de cette thématique pourrait permettre de nuancer cette vision. Par exemple, l’histoire de Winky, l’elfe de maison de la famille Crouch, pourrait être mise en avant. Elle a joué un rôle crucial dans le quatrième tome, Harry Potter et la Coupe de Feu, en aidant à cacher Barty Crouch Jr. après son évasion d’Azkaban.

En outre, la série devrait également inclure l’histoire de Rita Skeeter, la journaliste sans scrupules du Prophète, qui est en réalité une Animagus non enregistrée. Enfin, la présence de Phineas Nigellus Black, l’ancêtre de Sirius Black et ancien directeur de Poudlard, serait également intéressante pour sa position ambivalente dans la politique du monde des sorciers.

La série Harry Potter est actuellement en pré-production et devrait être diffusée en 2026 sur Max et HBO.