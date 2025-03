Happy Gilmore 2 : Netflix dévoile la date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Netflix dévoile une toute nouvelle bande-annonce et fixe la date de sortie pour la suite tant attendue de "Happy Gilmore 2", et d'après les premières images, cela s'annonce prometteur.

Tl;dr Netflix dévoile la bande-annonce de « Happy Gilmore 2 ».

Le film, mettant en vedette Adam Sandler, sortira le 25 juillet 2025.

Le casting comprend de nouveaux visages et de nombreux golfeurs professionnels.

Netflix présente « Happy Gilmore 2 »

Dans une récente annonce, Netflix a surpris les fans en diffusant la bande-annonce de la suite tant attendue de « Happy Gilmore ». Ce film comique mettant en vedette Adam Sandler promet d’égayer vos écrans cet été.

Un avant-goût du retour du golfeur

La bande-annonce commence par une image de Gilmore évaluant son propre buste aux côtés de grands noms du golf. Il apparaît visiblement intimidé par les nouvelles générations de professionnels, mais il retrouve rapidement ses marques, comme en témoignent les coups qu’il réussit.

Des moments marquants

La bande-annonce montre également Shooter McGavin, le méchant du film, hurlant sous la pluie, ainsi qu’un doux moment entre Hap et Virginia Venit, où cette dernière lui conseille de laisser les gens voir l’homme dont elle est tombée amoureuse il y a tant d’années. Et pour ceux qui craignaient que les compétences de Happy aient disparu avec le temps, rassurez-vous : on le voit littéralement déchirer un simulateur devant une foule en délire.

Que savons-nous de plus sur « Happy Gilmore 2 » ?

Outre le retour de Bowen, Sandler et McDonald, le film accueille également de nouveaux visages, dont Bad Bunny, les filles d’Adam Sandler et Travis Kelce, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, vous pouvez vous attendre à des apparitions de golfeurs professionnels tels que Jordan Spieth, Jack Nicklaus et Rickie Fowler. Quant à la raison de ce retour surprenant de Happy dans le monde du golf, nous devrons attendre le 25 juillet 2025 pour le découvrir.