Halo débarque pour la première fois sur PS5

Les joueurs PS5 pourront explorer la campagne mythique de Halo: Combat Evolved dès l'année prochaine.

Tl;dr Le remake de Halo: Combat Evolved sortira en 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PS5, marquant une ouverture inédite de la franchise.

Halo: Campaign Evolved intègre sprint, coopération locale et en ligne, tout en restant centré sur la campagne originale.

Ce portage illustre la tendance des remakes et du partage inter-plateformes, offrant aux joueurs un accès élargi aux classiques vidéoludiques.

Un monument vidéoludique s’offre une seconde jeunesse

Qui aurait pu imaginer, il y a seulement quelques années, voir la franchise Halo, symbole absolu de l’univers Xbox, débarquer sur la console rivale ? Et pourtant, la nouvelle est tombée : le remake complet de la campagne de Halo: Combat Evolved, rebaptisé pour l’occasion Halo: Campaign Evolved, sortira en 2026 sur Xbox Series X|S, PC et… PS5. Ce portage marque un tournant significatif dans l’industrie du jeu vidéo, révélant à quel point les frontières entre plateformes semblent aujourd’hui bien plus poreuses.

Nouvelles mécaniques et graphismes revisités

Ce remake ne se contente pas d’un simple dépoussiérage visuel. Les développeurs promettent des améliorations tangibles : parmi elles, la possibilité de sprinter – fonctionnalité inédite pour un titre initialement sorti en 2001. Autre évolution notable, le jeu intègre désormais une coopération locale en écran partagé pour deux joueurs, ainsi qu’un mode coopératif en ligne pouvant réunir jusqu’à quatre participants. En revanche, inutile d’espérer retrouver un mode multijoueur indépendant façon Halo 2 ; ici, toute l’expérience demeure centrée sur la campagne.

La fin des guerres de consoles ?

L’arrivée de Halo: Campaign Evolved sur PS5 s’inscrit dans une dynamique plus large observée récemment. Après des titres comme Forza Horizon 5 ou encore Gears of War: Reloaded, il semble évident que les anciennes barrières entre constructeurs se fissurent sérieusement. Certains puristes ou fans de longue date de Xbox pourraient froncer les sourcils face à cette ouverture, mais difficile d’ignorer l’intérêt pour les joueurs : accéder à des œuvres majeures jusqu’alors réservées à une seule machine.

L’ère du remake et du partage inter-plateformes

En y regardant de plus près, cette annonce s’inscrit dans la tendance actuelle où remakes et remasters affluent. Jadis improbable, ce type d’initiative ne surprend plus vraiment tant le paysage vidéoludique a évolué ces dernières années. Aujourd’hui :

Divers grands classiques bénéficient régulièrement d’une cure de jouvence .

. L’exclusivité n’est plus le dogme sacré des constructeurs historiques .

. L’accès élargi permet à un public renouvelé de découvrir ces œuvres fondatrices.

Au fond, ce qui paraissait inconcevable hier – voir un monument tel que Halo : Combat Evolved fouler le sol de la concurrence – devient aujourd’hui presque naturel. C’est peut-être là le signe le plus éclatant que l’industrie du jeu vidéo entame une nouvelle page de son histoire.