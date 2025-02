Hades II s’offre une deuxième mise à jour majeure

La deuxième mise à jour majeure de Hades II introduit une confrontation finale palpitante.

Une mise à jour majeure pour Hades II

Hades II accueille une mise à jour conséquente. Cette dernière révèle une énigmatique « confrontation finale », une actualisation de l’Autel des Cendres et le retour inattendu du dieu de la guerre, Ares. L’équipe de développement Supergiant Games annonce avec enthousiasme qu’une troisième mise à jour majeure est déjà prévue dans les prochains mois.

Un affrontement final aux multiples énigmes

Supergiant Games reste cryptique sur les détails de cette « confrontation finale ». Le joueur est invité à découvrir « ce qui se cache au-delà du Gardien de l’Olympe… si vous osez ! ». La voix sinistre et démoniaque présente dans la vidéo promotionnelle laisse présager un dénouement pour le moins inquiétant.

Le retour d’Ares et une refonte de l’Autel des Cendres

Autre nouveauté notable, le retour d’Ares, le dieu de la guerre. Il propose des « dons variés et vicieux », à l’image de ce que l’on pourrait attendre d’un Dieu olympien assoiffé de sang. L’Autel des Cendres a également bénéficié d’une mise à jour avec de nouveaux visuels, des effets Arcana retravaillés, un nouvel Animal Familier et d’autres modifications.

Une mise à jour gratuite et automatique

La mise à jour Warsong est disponible gratuitement et se télécharge automatiquement. Il est important de rappeler que Hades II est toujours en accès anticipé. Compte tenu du fait que le premier opus y est resté presque deux ans, il ne faut pas s’attendre à une sortie publique imminente. Toutefois, le nouveau contenu du jeu est accessible sur Windows et macOS via Steam ou Epic.