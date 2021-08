Guilded, le rival de Discord, est racheté par Roblox

Roblox annonce l'acquisition de la plateforme de communication Guilded pour améliorer ses services pour les communautés.

La mission de Roblox est de construire une plateforme de co-expérience humaine qui permet de partager des expériences avec les millions d’utilisateurs de sa communauté. Pour l’engager au maximum et faciliter les échanges avec sans doute la création d’un chat vocal, la société américaine a décidé de faire l’acquisition de Guilded pour un montant inconnu. A noter que le cabinet d’avocat Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a été le conseiller juridique de Roblox dans cette transaction.

We are excited to announce that @teamguilded has been acquired by @Roblox! 🥳 A word from our CEO: https://t.co/yIHVUdDoCR pic.twitter.com/k3Bk2Wbbjp — Guilded (@teamguilded) August 16, 2021

“L’équipe de Guilded a une passion évidente pour l’autonomisation des communautés“, a indiqué David Baszucki, PDG de Roblox Corporation. “Ils ont une équipe et une technologie formidables, et nous sommes très heureux de les aider à poursuivre leur chemin“. “Notre mission est de connecter les communautés de joueurs, et Guilded permet aux communautés de se connecter et de communiquer de manière nouvelle et significative“, a expliqué Eli Brown, fondateur et PDG de Guilded. “Nous avons travaillé dur sur de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et nous restons concentrés sur la fourniture de la meilleure expérience possible pour toutes nos communautés.”

Guilded va rester indépendant

Depuis son lancement en 2017, l’équipe de Guilded a construit une plateforme puissante pour connecter les communautés de joueurs, y compris des outils et des fonctionnalités tels que le chat vocal à plusieurs niveaux, le chat vidéo, les calendriers intégrés, les outils de planification et plus encore. Après avoir levé 7 millions de dollars l’année dernière pour étendre son équipe de développement, la société a lancé en mars dernier son API de bot pour simplifier le développement de bot permettant aux utilisateurs ayant peu ou pas d’expérience en programmation de créer facilement des bots. Malgré son rachat, Guilded continuera à fonctionner comme un groupe totalement indépendant.