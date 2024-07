« Gran Tourismo 7 » catapulte les voitures dans l’espace avec sa mise à jour de physique plus réaliste

Il semble que cela soit limité aux voitures à forte puissance avec des configurations de suspension extrêmes.

TL;DR La dernière mise à jour en date du jeu Gran Turismo 7 impacte la physique des véhicules.

De nouveaux bugs font violemment rebondir ou voler les voitures.

L’équipe de développement est consciente du problème et travaille dessus.

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 : réalisme accru et nouveaux problèmes

Depuis l’introduction de la mise à jour 1.49 du célèbre jeu Gran Turismo 7, les conducteurs virtuels font face à une situation inattendue. Bien que les modifications apportées aient augmenté le réalisme du jeu et amélioré l’expérience de conduite générale, certaines voitures semblent défier les lois de la gravité.

Une physique plus précise, des voitures volantes

L’amélioration de la physique du jeu a permis notamment d’améliorer la stabilité et le réalisme du comportement des voitures dans les virages et les phases d’accélération et de décélération. D’après les développeurs, les modifications apportées à la physique des pneus et à la direction rendent l’expérience de conduite plus exigeante, mais aussi plus gratifiante. Cependant, un élément vient obscurcir le tableau idyllique : de nouveaux bugs apparus depuis la mise à jour rendent certains véhicules incontrôlables.

Des bugs hilarants signalés par les joueurs

Surprenants, les hauts niveaux de puissance typiques des voitures modifiées par les joueurs semblent être à l’origine de comportements extérieurs inattendus. Ces véhicules ont tendance à être propulsés dans les airs ou à rebondir violemment – un spectacle plutôt comique signalé par de nombreux utilisateurs sur les plateformes de discussion telles que Reddit.

Les problèmes surviennent principalement lorsque les voitures tentent d’accélérer à basse vitesse, et concerne principalement les voitures contrôlées par l’IA. Ces anomalies ont été observées même lors des scènes de films « Scapes Movies », destinées à mettre en valeur les paysages avec des voitures contrôlées par l’IA se déplaçant à faible vitesse, et même dans les garages de GT Auto.

Un correctif en préparation

Consciente de ces problèmes, l’équipe de Gran Turismo se mobilise pour remédier à ces défaillances. « Nous sommes désormais conscients du problème suivant en raison de la mise à jour 1.49 publiée le 25 juillet : simulation physique de voiture – Un comportement non intentionnel de la voiture est produit lorsqu’un paramètre de voiture spécifique est choisi dans les paramètres de voiture », a déclaré l’équipe de développement. Un correctif devrait être prêt prochainement, alors profitez de ces hilarants bugs pendant qu’ils durent.