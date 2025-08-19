La dernière mise à jour de GPT-5 met l’accent sur une intelligence artificielle plus chaleureuse et accessible. Cette évolution vise à offrir des interactions plus humaines, renforçant la dimension empathique et conviviale du célèbre chatbot.

Tl;dr OpenAI rend GPT-5 plus chaleureux sur demande d’utilisateurs.

Les réactions en ligne restent partagées, parfois critiques.

Le ton du chatbot divise sur l’utilité réelle de l’IA.

Réactions mitigées autour de la nouvelle tonalité de GPT-5

Depuis son lancement, GPT-5 ne cesse d’alimenter les débats. Certains saluent une évolution notable, tandis que d’autres expriment une forme de déception. L’entreprise OpenAI, consciente de ces critiques, multiplie les ajustements pour tenter de trouver le juste équilibre dans la personnalité de son chatbot.

L’éternelle quête du ton parfait

Au fil des versions, OpenAI a souvent tâtonné pour ajuster la tonalité de ses modèles. Trop flatteur, trop formel ou encore trop mécanique… rien n’a jamais semblé vraiment satisfaire l’ensemble des utilisateurs. Avec cette mise à jour, la société entend offrir une expérience plus chaleureuse sans sombrer dans l’excès d’empathie ou la flatterie gratuite. Le changement se veut subtil : selon le message publié sur le réseau social X, l’équipe promet que « vous remarquerez de petites touches authentiques comme “Bonne question” ou “Bon début”, sans flagornerie ».

La personnalisation fait partie des points forts du modèle : il est possible d’ajuster la personnalité du chatbot – plus bavard, direct ou plein d’esprit. Pourtant, cette nouvelle version par défaut souhaite rendre ChatGPT plus « sympathique », tout en évitant l’écueil du compliment systématique.

L’accueil des utilisateurs reste tiède

Sur Internet et notamment sur X (anciennement Twitter), les retours ne se sont pas fait attendre. La publication d’OpenAI, relayant ces ajustements, a suscité une vague de commentaires dubitatifs, voire critiques. Ainsi, plusieurs voix s’élèvent : certains réclament davantage d’efficacité informative plutôt qu’un « simulacre d’humanité ». Un utilisateur résume : « Ce n’est pas ce que veulent les gens… Je préfère une IA concise et efficace plutôt qu’une qui tente d’imiter l’humain. »

D’autres rappellent que cette volonté affichée de rendre l’intelligence artificielle plus attachante pourrait éloigner ceux qui y voient avant tout un outil pratique – et non un compagnon numérique.

Entre attentes et incertitudes

Il est difficile à ce stade de mesurer précisément l’impact de ces changements tant ils restent discrets dans les réponses générées par le modèle. Mais une chose est certaine : la relation entre OpenAI, ses innovations et sa communauté d’utilisateurs évolue rapidement. Alors que certains concurrents comme Anthropic Claude misent sur la sobriété conversationnelle, ChatGPT-5, lui, cherche à trouver le point d’équilibre entre accessibilité et efficacité – un exercice décidément complexe dans le monde mouvant de l’intelligence artificielle grand public.