Google Wallet : notifications intelligentes et design modernisé

Google Wallet enrichit ses fonctionnalités en intégrant le suivi en temps réel des billets d’avion. Les utilisateurs peuvent désormais recevoir instantanément les dernières informations sur leurs vols directement depuis l’application, simplifiant ainsi la gestion de leurs déplacements.

Tl;dr Google Wallet s’enrichit de la fonction Live Updates, qui fournit des informations en temps réel sur vols, trains et événements.

L’application propose des notifications intelligentes et une interface repensée avec Material 3 Expressive pour faciliter l’organisation des cartes.

Google teste l’extension de ces fonctionnalités à Google Maps pour renforcer sa compétitivité face à Apple et Samsung Wallet.

Une nouvelle dynamique pour Google Wallet

Depuis quelque temps, Google multiplie les efforts pour rendre ses services plus intuitifs, à commencer par Google Wallet. Dernière initiative en date : l’intégration de la fonction Live Updates, l’une des nouveautés phares d’Android 16. Cette fonctionnalité, déjà annoncée lors du dernier événement Google I/O 2025, vient enrichir l’application en offrant des informations actualisées en temps réel sur les déplacements – qu’il s’agisse de vols, de trajets en train ou même d’événements culturels.

Des notifications intelligentes pour les voyageurs

Concrètement, Live Updates se présente sous forme de barres de progression directement intégrées à l’interface. Elles permettent, par exemple, de visualiser le temps restant avant l’arrivée d’un vol ou d’un train. Bien que Google n’ait pas encore détaillé chaque usage, il est fort probable que les utilisateurs verront aussi des informations telles que la durée restante d’un événement ou la progression de leur trajet. Cette approche rappelle évidemment les « Live Activities » déjà proposées sur Apple Wallet, une concurrence qui ne fait aucun doute.

Une refonte et des fonctionnalités pratiques

Mais ce n’est pas tout : dans sa volonté d’améliorer l’expérience utilisateur et de tenir tête à ses rivaux – notamment Apple Wallet et Samsung Wallet –, la firme américaine a récemment revu l’apparence de son portefeuille numérique grâce au design Material 3 Expressive. Parmi les nouveautés marquantes, citons :

L’ajout d’une fonction « everything else », permettant aux utilisateurs de scanner tout type de carte (billets de concert, carte d’assurance ou de bibliothèque), remplaçant ainsi l’option « Photo » pour ces documents.

L’attribution possible de surnoms aux différentes cartes afin d’en simplifier l’organisation.

Pistes pour l’avenir et perspectives concurrentielles

Alors que seuls quelques services bénéficient actuellement de Live Updates, des tests seraient en cours pour étendre cette fonction à Google Maps – une avancée qui renforcerait nettement sa portée face à la concurrence directe avec les solutions d’Apple. Reste à voir si ces innovations suffiront à convaincre davantage d’utilisateurs d’adopter Google Wallet comme compagnon privilégié lors de leurs déplacements ou sorties. La bataille entre portefeuilles numériques ne fait sans doute que commencer.