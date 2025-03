Google Taara : la lumière au service de l’Internet du futur

En développant une technologie basée sur la transmission par faisceaux lumineux, Google veut révolutionner l’accès à Internet, notamment dans les zones difficiles d’accès, avec Taara.

Tl;dr Taara est un projet de Google qui utilise la lumière pour transmettre Internet sur de longues distances sans fibre optique ni satellite.

Grâce à une miniaturisation avancée, Google a réduit la taille de son dispositif, rendant la technologie plus accessible et plus facile à déployer.

Déployé dans plusieurs régions, Taara promet une connectivité rapide et flexible, malgré des défis comme les conditions météorologiques.

Une alternative aux câbles et satellites

Développé par X, la division de recherche avancée de Google, Taara se présente comme une solution innovante face aux limites de la fibre optique et des satellites. Son système repose sur des faisceaux de lumière invisible capables de transmettre des données à très haute vitesse sur de longues distances, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Contrairement aux connexions satellites, souvent limitées en milieu urbain, Taara propose une alternative plus stable et économique, idéale pour les zones difficiles d’accès. Cette technologie cible notamment les régions où l’installation de la fibre est trop coûteuse ou impraticable, comme les territoires isolés ou les grandes métropoles congestionnées. En réduisant la dépendance aux câbles souterrains et aux fréquences radio saturées, Google espère ainsi révolutionner l’accès à Internet à l’échelle mondiale.

Une miniaturisation révolutionnaire

À l’origine, les stations Taara, appelées Lightbridges, mesuraient près de 80 cm et nécessitaient des ajustements mécaniques complexes pour assurer un alignement parfait entre émetteurs et récepteurs. Désormais, grâce à une nouvelle puce de seulement 13 mm, le calibrage est entièrement géré par un logiciel, rendant l’installation plus simple et plus rapide. Cette avancée technologique a permis aux chercheurs d’atteindre une vitesse de transmission de 10 Gbps sur une distance d’un kilomètre en extérieur, un exploit pour une connexion basée sur la lumière. À terme, Google prévoit d’augmenter la portée et la capacité de la puce en intégrant des milliers d’émetteurs miniaturisés sur un seul module. Cette évolution pourrait considérablement réduire les coûts et démocratiser l’usage des faisceaux lumineux pour l’internet grand public. L’objectif final est d’offrir une connectivité rapide et fiable sans dépendre des infrastructures traditionnelles coûteuses et difficiles à déployer.

Des applications concrètes déjà en place

Taara n’est pas qu’un simple projet de laboratoire : la technologie est déjà déployée et opérationnelle dans plusieurs régions du monde. Dans les Caraïbes, elle a permis de rétablir l’accès à Internet après la rupture de câbles sous-marins, évitant ainsi des semaines de coupure. En Inde, elle sert à connecter des zones urbaines en attente de l’arrivée de la 5G, fournissant une alternative temporaire mais efficace. Au-delà de ces exemples, Taara est également utilisé dans des zones reculées d’Afrique et d’Asie où l’installation de câbles est trop coûteuse ou techniquement impossible. En complément des infrastructures existantes, cette technologie permet d’adapter les solutions de connectivité aux besoins locaux, en s’affranchissant des contraintes géographiques et économiques. Si son développement se poursuit, Taara pourrait devenir un maillon clé dans l’extension de l’accès à Internet à travers le monde.

Un pari risqué, mais prometteur

Google est connu pour lancer des projets ambitieux… et parfois les abandonner prématurément, comme en témoignent les échecs de Google Stadia ou du projet Loon. Pourtant, certaines initiatives, telles que Waymo, sont devenues des références dans leur domaine, prouvant la capacité du géant américain à innover durablement. Taara devra faire face à plusieurs défis techniques et environnementaux, notamment la sensibilité des faisceaux lumineux aux intempéries, à la pollution atmosphérique et aux obstacles physiques comme les oiseaux ou les bâtiments. Cependant, avec une bande passante presque illimitée dans le spectre lumineux, cette technologie présente un potentiel immense pour désengorger les réseaux radio et offrir une alternative crédible aux solutions traditionnelles. Si Google parvient à perfectionner et à démocratiser cette technologie, Taara pourrait bien redéfinir l’avenir de l’Internet sans fil et révolutionner notre façon de nous connecter.