Waymo va étendre son service de robotaxis à Austin et Atlanta début 2025

Début 2025, les services de robotaxis autonomes s'étendront à Austin et Atlanta, intégrant les véhicules sans conducteur dans de nouvelles zones urbaines. Waymo, en partenariat avec Uber, poursuit son déploiement après avoir lancé ce type de service dans d'autres villes américaines, renforçant ainsi l'accès à cette technologie de transport avancée.

Tl;dr Le service de robotaxis de Waymo vise d’autres villes aux Etats-Unis.

Waymo One sera lancé à Austin et Atlanta d’ici 2025.

Les véhicules autonomes Jaguar I-PACE de Waymo seront disponibles via l’application Uber.

Les opérations à Austin ont été planifiées depuis longtemps.

Austin et Atlanta vont accueillir le service de robotaxis de Waymo

Waymo a annoncé l’intention d’étendre son service de robotaxis à de nouvelles villes. Le service Waymo One, qui permet aux utilisateurs de se déplacer à bord de véhicules autonomes Jaguar I-PACE, sera disponible à Austin et Atlanta d’ici début 2025. Les résidents de ces deux villes pourront alors profiter de ce service innovant via l’application Uber.

Une mise en service progressive

En ce qui concerne Austin, les employés de Waymo ont déjà commencé à utiliser le service. La filiale d’Alphabet spécialisée dans le développement de technologies de conduite autonome, notamment pour les voitures et les taxis sans conducteur, prévoit d’ouvrir l’accès à un nombre limité de clients publics via l’application Waymo One, avant de transférer le service à Uber au début de l’année prochaine. Pour Atlanta, le public pourra commencer à prendre des courses dans les robotaxis au début de 2025. Les deux entreprises prévoient d’élargir progressivement le service Waymo One dans cette ville.

Des plans qui se concrétisent

Le lancement du service à Austin a été longtemps attendu. Waymo avait révélé pour la première fois ses plans d’expansion dans la capitale de l’État du Texas en 2023, avec l’intention initiale de le faire dès l’automne de cette année-là. Actuellement, Waymo One réalise plus de 100.000 trajets par semaine à travers San Francisco, Phoenix et Los Angeles. En mai dernier, Waymo a annoncé qu’il effectuait 50.000 trajets payants chaque semaine.

Le futur du transport

Les véhicules électriques autonomes, comme ceux proposés par Waymo et Uber, représentent le futur du transport. Ils offrent une solution pratique et respectueuse de l’environnement pour se déplacer en ville. Avec cette expansion, Waymo et Uber continuent de tracer la voie vers un avenir où les véhicules autonomes seront une partie intégrante de notre quotidien.