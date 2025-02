Google facilite encore la suppression de vos informations personnelles sur Search

Google améliore ses services pour simplifier encore plus la suppression de vos informations personnelles dans les résultats de recherche.

Tl;dr Google a mis à jour son outil « Résultats Sur Vous ».

Cette mise à jour permet de faire des demandes de suppression plus facilement.

L’outil reste inaccessible dans de nombreux pays.

Google actualise son outil « Résultats Sur Vous »

Google, le géant de la technologie, a annoncé de nouvelles modifications de son outil « Résultats Sur Vous ». Lancé en 2022 et mis à jour une fois en 2023, cet outil fait partie de Google Search. Il recherche vos informations personnelles en ligne et vous permet de demander leur suppression. Les derniers changements incluent une refonte du hub et la possibilité de mettre à jour les résultats de recherche obsolètes pour refléter les dernières modifications.

Des demandes de suppression simplifiées

La refonte n’est pas qu’esthétique. Vous pouvez désormais soumettre des demandes de suppression directement à partir de la recherche avec moins d’actions à effectuer. Il suffit de cliquer ou de taper sur les trois points à côté d’un résultat de recherche. Si vous réussissez à faire supprimer ou modifier du contenu vous concernant sur un site web mais que Google Search n’a pas encore pris en compte ces modifications, vous pouvez rafraîchir la recherche. Le moteur de recherche « reparcourra alors la page et obtiendra les dernières informations ». En d’autres termes, vous pouvez toujours voir les résultats les plus récents vous concernant.

Une mise à jour mineure

Bien que ces mises à jour soient utiles, elles ne présentent pas de changements majeurs. La mise à jour de 2023 de « Résultats Sur Vous » était plus substantielle, introduisant des recherches proactives contenant vos informations et la possibilité de supprimer des images explicites consensuelles de vous-même.

Disponibilité limitée de l’outil

Alors que Google n’a pas introduit de changements significatifs à « résultats sur vous » l’année dernière, l’outil est devenu disponible en Australie et en Afrique du Sud en mai dernier. Cependant, cette fonctionnalité de confidentialité utile reste inaccessible dans de nombreux pays, y compris la Malaisie. Google ne précise pas non plus où l’outil est disponible, vous devrez donc vérifier votre compte Google pour voir s’il fonctionne pour vous.