Google rend son outil interne de floutage open-source

Google rend deux outils internes de confidentialité open source. De quoi avancer dans le bon sens autour de la protection des informations personnelles.

Google a annoncé que deux de ces dernières technologies visant à améliorer la confidentialité (PET), y compris celle qui floute les objets dans une vidéo, seront bientôt disponibles à tout un chacun gratuitement en open source. Ces nouveaux outils font partie de l’initiative de Google baptisée Protected Computing visnat à transformer “comment, quant et où les données sont traitées pour assurer techniquement la confidentialité et la sécurité”, explique le géant américain.

Le premier est un projet interne répondant au nom de Magritte, désormais disponible sur GitHub, qui utilise le machine learning pour détecter les objets et appliquer un flou chaque fois qu’ils apparaissent à l’écran. L’algorithme peut distinguer des objets arbitraires comme des places d’immatriculation, des tatouages et autre. “Ce code est particulièrement utile pour les journalistes vidéo qui veulent offrir de meilleures garanties de respect de la vie privée”, écrit Google sur son blog. “En utilisant ce code open-source, les vidéographes peuvent gagner du temps dans le floutage des objets sur une vidéo, tout en sachant que l’algorithme ML sous-jacent peut effectuer des détections sur une vidéo avec une très grande précision.”

De quoi avancer dans le bon sens

L’autre outil, qui répond au nom de “Fully Homomorphic Encryption (FHE) Transpiler”, permet aux développeurs de réaliser des calculs sur des données chiffrées sans être capables d’accéder à des informations personnellement identifiables. Google explique que cela peut aider les industries comme les services financiers, de santé et le gouvernement, “dans lesquelles une garantie de sécurité robuste autour du traitement des données sensibles est de la plus haute importance.”

Google précise que ces PET commencent à devenir de plus en plus populaires, après avoir été un simple exercice scolaire. La Maison Blanche a récemment vanté cette technologie, déclarant qu’elle “permettra aux chercheurs, physiciens et autres personnes autorisées d’accéder à davantage d’informations dans des données sensibles sans avoir accès aux données en elles-mêmes.” Google précisait que les gouvernements américain et britannique ont organisé un concours cette année pour développer les solutions PET autour de la fraude financière et des urgences de santé publique.