Google Search signe un nouveau record de trafic durant la finale de la Coupe du monde de football 2022. Un exemple supplémentaire que le football rassemble les gens.

Les technologies modernes sont souvent le reflet de nos vies. Dans la vie quotidienne, dans les événements, nos appareils électroniques et autres gadgets peuvent être les témoins, passifs ou non, de tout ce que l’on vit. La Coupe du monde de football 2022 qui vient de se terminer en est le parfait exemple. Ce grand rassemblement des fans s’est directement vu sur les serveurs de Google. Explication.

Google Search a enregistré un nouveau record : son trafic le plus important de toute son histoire. Autrement dit, en 25 ans d’existence, c’est durant la finale de la Coupe du monde de football 2022 que le trafic a été le plus élevé. C’est le PDG de la firme de Mountain View, Sundar Pichai, qui a tweeté la nouvelle. Google est devenu un véritable carrefour de l’information pendant la finale, un adversaire de taille pour les meilleurs footballeurs de la FIFA. Avec des records déjà battus pendant les phases de poules et le premier tour, il y a fort à parier qu’il s’agisse aussi de la finale la plus regardée dans l’histoire, une fois que les chiffres seront publiés.

Avec des fonctionnalités de recherche mises à jour juste avant le lancement de cette Coupe du monde, Google avait facilité la vie des fans pour suivre l’action. Une simple recherche sur les termes “World Cup” montrait une section dédiée en haut de l’écran avec la liste des matches à venir, par exemple, avec les dates et horaires locales. Vous pouviez même définir des notifications sur mobile pour suivre des équipes en particulier et ne rien manquait de leurs informations importantes, pendant les matches et en dehors.

Le géant de la recherche américain a aussi été grandement aidé par la qualité des matches en eux-mêmes, souvent bien riches en rebondissements. Lionel Messi a enfin gagné sa Coupe du Monde, Kylian Mbappé livre une performance hors norme… Il y a aussi le comeback en fin de seconde période de la France, la prolongation avec deux buts et cette séance de tirs au but tellement éprouvante pour les nerfs. Les célébrations n’ont pas manqué, tant par les joueurs que par les fans.