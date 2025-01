Google rend open-source le logiciel de la smartwatch Pebble, son créateur prépare un nouveau modèle

Google rend open-source le logiciel de la montre connectée Pebble, pendant que son créateur travaille sur un nouveau modèle.

Tl;dr Google rend open-source le logiciel de la smartwatch Pebble.

Eric Migicovsky, créateur de Pebble, planifie un successeur spirituel à Pebble.

Les développeurs peuvent accéder au Pebble OS open-source de Google sur GitHub.

L’ère de la smartwatch Pebble renaît

Pebble, la légendaire smartwatch, fait un retour en force. Google, qui détient les droits de propriété intellectuelle de Pebble par l’intermédiaire de son acquisition de Fitbit, a rendu le logiciel de la montre open-source ce lundi. Cette décision ouvre la voie à la création de nouvelles montres connectées inspirées de Pebble, ou à la personnalisation du firmware des anciens modèles.

Un ancien acteur reprend du service

Eric Migicovsky, le créateur de Pebble, a déjà annoncé son intention de profiter de cette opportunité. Il a précisé que la demande de rendre le logiciel open-source avait été initiée par lui-même, en demandant à ses amis chez Google de le faire.

Une nouvelle smartwatch en vue ?

Migicovsky, qui a également créé Beeper – l’application iMessage pour Android qui a déclenché une guerre éphémère avec Apple – a exprimé sur son blog son désir de créer une smartwatch qui serait une version modernisée de l’original Pebble. Il a décrit son projet comme un successeur spirituel qui ne cherche pas à réinventer la roue. « Personne ne fabrique une smartwatch avec les caractéristiques essentielles que je souhaite », a-t-il écrit. « J’espérais vraiment, vraiment, vraiment, que quelqu’un d’autre viendrait et construirait un remplaçant de Pebble. Mais personne ne l’a fait ».

Les spécifications du nouveau produit

Parmi les caractéristiques souhaitées pour son produit encore sans nom, Migicovsky a mentionné un écran e-paper toujours allumé, une longue durée de vie de la batterie, une « expérience utilisateur simple et belle », des boutons physiques et la possibilité de le personnaliser (comme avec des cadrans de montre personnalisés). Il a ajouté que son équipe doit encore déterminer les spécifications exactes et le calendrier du produit. « La nouvelle montre que nous construisons a essentiellement les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que Pebble, bien qu’avec quelques nouveautés amusantes également », a-t-il écrit.

Les développeurs intéressés peuvent accéder au Pebble OS open-source de Google sur GitHub. Pour ceux qui souhaitent suivre l’évolution du successeur spirituel de la smartwatch de 2013, il est possible de s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur sa page web.