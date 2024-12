Google prolonge la durée de vie des Pixel 6, 7 et Fold

Les utilisateurs de Pixel 6, Pixel 7 et Pixel Fold bénéficient désormais de deux années supplémentaires de mises à jour.

Tl;dr Google prolonge les mises à jour OS pour les Pixel 6, 7 et Fold.

Les appareils bénéficieront de deux années supplémentaires d’innovations.

Cette décision favorise la durabilité et pourrait affecter les ventes futures.

Google fait un cadeau surprise aux utilisateurs de Pixel

Le géant du web a offert un présent des plus inattendus aux détenteurs des smartphones Pixel 6, Pixel 7 et Pixel Fold. Dans un geste généreux, l’entreprise a annoncé qu’elle allait prolonger la durée des mises à jour de l’OS de ces appareils de deux années supplémentaires.

Une extension des mises à jour OS

Initialement, ces modèles étaient prévus pour bénéficier de trois années de mises à jour OS et de cinq années de correctifs de sécurité. Cependant, Google a décidé de les aligner, offrant ainsi cinq années pour chaque type de mise à jour, à compter de la date de leur première mise en vente sur la Google Store aux États-Unis.

Ainsi, les smartphones Pixel 6 et 6 Pro, lancés en octobre 2021, qui devaient initialement recevoir leur dernière grande mise à jour OS avec Android 15, bénéficieront désormais d’une extension de deux ans de nouvelles fonctionnalités.

Un coup double pour Google

Cette décision, bien que surprenante, peut sembler aller à l’encontre des intérêts commerciaux de Google. En effet, cette prolongation pourrait dissuader les utilisateurs de Pixel 6, 6a, 6 Pro, 7, 7a, 7 Pro ou Fold de procéder à une mise à niveau de leur appareil dans un futur proche.

Cependant, Google a également modifié sa stratégie de déploiement des nouvelles fonctionnalités. L’entreprise ne se contente plus de proposer une grande mise à jour annuelle, mais déploie désormais les nouveautés tout au long de l’année grâce aux « Pixel Drops« . Google a même suggéré que ces mises à jour supplémentaires pourraient inclure de nouvelles fonctionnalités et améliorations liées aux Pixel Drops.

Un pas vers la durabilité

Depuis le lancement du Pixel 8 l’année dernière, Google promet sept ans de mises à jour OS et de sécurité pour ses appareils. Cette initiative vise principalement à se conformer aux exigences logicielles de la loi californienne sur le droit à la réparation entrée en vigueur cette année. Bien que les utilisateurs de Pixel 6, 7 et Fold ne bénéficient pas d’une période de soutien aussi longue, cette décision marque néanmoins une avancée significative vers une plus grande durabilité.