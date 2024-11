Google intègre des outils IA Gemini à Maps

Discutez de manière informelle avec l'assistant ou bénéficiez d'instructions de conduite plus précises.

Tl;dr Google intègre davantage son assistant AI Gemini dans ses logiciels.

De nouvelles fonctionnalités sont annoncées pour Google Maps.

L’IA de Google est également utilisée dans Waze et Google Earth.

Google renforce son IA Gemini dans ses logiciels

Dans une annonce récente, Google a dévoilé que son assistant intelligent Gemini sera davantage intégré dans sa suite logicielle. Cette intégration sera particulièrement notable dans Google Maps qui bénéficiera de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Google Maps : plus interactif et convivial

Désormais, les utilisateurs à la recherche d’idées de lieux à visiter dans Maps pourront poser des questions conversationnelles sur le type de lieu qu’ils souhaitent et recevoir des réponses de Gemini. De plus, l’IA de Google permettra à Maps de répondre à des questions plus approfondies sur un lieu spécifique. Par exemple, lors de l’affichage d’un lieu sur Maps, Gemini pourra fournir un résumé des avis. Ces fonctionnalités propulsées par l’IA seront déployées sur l’application Maps sur Android et iOS à partir de cette semaine.

Vue immersive et navigation améliorée

La fonctionnalité Vue Immersive de Maps introduite l’année dernière s’enrichit également. Google peut désormais utiliser l’IA pour montrer à quoi ressembleront les lieux à la date et à l’heure où une personne sera présente. Disponible dans 150 villes internationales, dont Bruxelles, Kyoto et Francfort, de nouvelles catégories de lieux, comme les campus universitaires, sont également ajoutées.

Les directions de conduite bénéficieront aussi d’une mise à jour. Un bouton pour ajouter des arrêts permettra aux utilisateurs d’explorer des monuments notables ou des arrêts le long de leur itinéraire.

Waze et Google Earth ne sont pas en reste

Waze, l’application de navigation par satellite, bénéficiera également de l’intelligence de Gemini. Les utilisateurs pourront signaler des dangers ou des retards sur la route en utilisant un langage naturel.

Quant à Google Earth, il recevra des outils d’IA générative ciblant spécifiquement les urbanistes avec un accès rapide aux données.

L’intégration de l’IA dans ces services montre clairement que Google continue de faire évoluer son écosystème technologique pour offrir une expérience utilisateur améliorée.