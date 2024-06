Google étend Gemini Nano à davantage de Pixel et améliore les résumés de l’Enregistreur

La mise à jour de juin pour Pixel ajoute également à la montre Pixel Watch 2 une fonction de détection d'accident de voiture.

Google élargit ses horizons technologiques

Google étonne une fois de plus la scène de la technologie. Dans le cadre de la mise à jour de juin, le géant de la technologie améliore notablement ses fonctionnalités pour toute la gamme de produits Pixel. Et cela commence dès aujourd’hui.

Un accès élargi au modèle d’IA Gemini Nano

Visant à rendre la technologie plus accessible, Google offre désormais la possibilité d’utiliser le modèle IA “Gemini Nano” sur les Pixel 8 et Pixel 8a. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était uniquement disponible sur le Pixel 8 Pro. En plus d’être intégré dans les paramètres de l’appareil, le modèle sera également proposé en tant qu’option de développement sur les Pixel 8 et 8a.

Des services encore plus intelligents grâce à l’IA

L’IA ne cesse de révolutionner nos appareils. L’application Enregistreur, par exemple, bénéficiera d’une amélioration significative. Grâce à un coup de pouce alimenté par l’IA, les utilisateurs pourront obtenir des résumés plus détaillés de leurs enregistrements. De plus, l’option d’exportation de transcriptions vers des fichiers texte et Google Docs sera disponible.

Mises à jour des montres Pixel et de l’application Google Home

Les avancées technologiques ne se limitent pas aux seuls téléphones. Les montres Pixel bénéficieront également d’améliorations, notamment une détection d’accidents de voiture sur le modèle de deuxième génération. En cas d’incident grave, le dispositif pourrait contacter les services d’urgence. De plus, des améliorations en matière de détection de chutes et l’accès à PayPal seront possibles via Google Wallet.

Enfin, l’application Google Home sera plus aisément accessible sur les dispositifs exécutant Wear OS 3 et versions ultérieures. Les utilisateurs pourront contrôler un appareil domotique depuis l’écran de leur montre ou accéder à leurs appareils préférés en un seul geste. À noter également qu’un widget Google Home Favorites est prévu pour les téléphones et tablettes sous Android 12 et versions ultérieures.

Un futur plus brillant que jamais

Avec ces innovations, Google repousse indéniablement les limites de la technologie. La mise à jour de juin marque une étape cruciale dans cette avancée et promet un avenir passionnant et rempli de possibilités. Allez, on embarque ?