Google contraint de verser 1 million de dollars à l'ingénieure qui accusait le géant de discrimination de genre. La firme de Mountain View a encore à faire sur ces questions.

Google devra verser plus d’un million de dollars à une cadre qui avait accusé l’entreprise de discrimination fondée sur le genre à son encontre. Ulku Rowe, ingénieure chez Google Cloud, accusait la firme de Mountain View de l’avoir engagée à un niveau moindre et payée moins que des hommes avec moins d’expérience embauchés à des postes similaires à la même période. Elle affirme aussi avoir raté une promotion à la faveur d’un collègue masculin moins qualifié.

Google contraint de verser 1 million de dollars à l’ingénieure qui accusait le géant de discrimination de genre

Ce week-end, un jury de New York a conclu que Google avait bien fait preuve de discrimination fondée sur le genre. Le géant doit verser 1,15 million de dollars à Ulku Rowe pour les dommages et la peine et la souffrance causées. Mais selon Bloomberg Law, le jury a aussi déterminé que Ulku Rowe n’a pas prouvé que Google a enfreint la loi sur l’égalité salariale de New York. Ulku Rowe avait 23 années d’expérience quand elle avait commencé chez Google en 2017 et le procès affirme qu’elle a été embauchée à un niveau bien moindre que ce qu’un homme a pu obtenir.

Cette affaire survient près de cinq ans après que 20 000 employés de Gogole avaient manifesté pour demander des changements dans la gestion des cas de mauvaises conduites sexuelles et de discrimination. Bien que l’entreprise s’était, à l’époque, engagée à mieux réagir face au harcèlement sexuel, dans les faits, il y a encore beaucoup à faire sur le sujet. Selon Bloomberg Law, le procès Rowe est le premier de ce genre depuis ces protestations.

La firme de Mountain View a encore à faire sur ces questions

Dans un communiqué transmis à Engadget, la porte-parole de Google Courtenay Mencini affirme que “l’impartialité est absolument vitale pour nous et nous sommes totalement convaincus de l’équité dans nos processus d’évaluation de niveau et de rémunération.” Et de rappeler que le jury a conclu que Google n’avait pas enfreint la loi sur l’égalité salariale de New York, mais qu’il conteste la décision que Google a bien fait preuve de discrimination envers Ulku Rowe.

“Nous sommes en désaccord avec la décision du jury que Mlle Rowe a été victime de discrimination fondée sur son genre ou qu’elle a été sanctionnée pour avoir fait part de ces ressentiments à l’encontre de son salaire, son niveau et son genre. Nous interdisons ce genre de représailles sur le lieu de travail et nous partageons publiquement nos règles sur ce sujet. Nous prenons les craintes de nos employés au sérieux et nous avons enquêté minutieusement sur la situation de Mlle Rowe quand elle en a fait part et nous n’avons rien trouvé de condamnable.”