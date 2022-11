Google Chrome : vous pouvez ajuster le volume de chaque onglet

Une extension pour gérer le niveau de son de chaque onglet Google Chrome. Volume Master est très efficace et simple d'utilisation.

Lorsque vous regardez une vidéo relaxante sur YouTube, la dernière chose que vous voulez, c’est une vidéo en lecture automatique avec un volume élevé ou une notification provenant d’un autre onglet qui vous fait tomber de votre chaise. Si rendre muet tous les onglets en arrière-plan n’est pas la meilleure option pour vous, vous pouvez essayer Volume Master, une extension Chrome qui permet de contrôler le niveau de son de chaque onglet.

S’il est possible de définir un volume personnalisé pour chaque application ouverte sur Windows et sur Mac, de tels outils n’existent pas pour les onglets dans votre navigateur. Volume Master vient combler ce manque.

Cette extension est facile à utiliser : une fois installée, épinglez-la dans la barre d’outil Chrome pour un accès rapide en cliquant sur l’icône des extensions dans la barre d’outils, puis l’icône épingle à côté de Volume Master. Cliquez sur l’icône Volume Master pour définir un niveau de son entre 0 et 600 % pour chaque onglet. L’extension offre aussi une liste de tous les onglets qui lisent actuellement de l’audio, pour pouvoir y passer facilement en un clic.

Une fois l’onglet voulu sélectionné, cliquez sur Volume Master à nouveau et ajustez le niveau de son. Vous devrez répéter cette opération pour chaque onglet, mais l’extension se souvient de vos préférences jusqu’à la fermeture de l’onglet.

Volume Master fonctionne avec des onglets qui lisent de l’audio de manière active, comme Spotify, Netflix et YouTube et ceux qui envoient des alertes de temps à autre (Gmail, WhatsApp, etc.). L’icône de Volume Master montre le niveau de son que vous avez défini, pratique.

Bien que Volume Master fasse très bien son travail, il y a certains inconvénients à garder à l’esprit. L’extension est par exemple incapable de se souvenir de vos préférences une fois un onglet fermé. Si vous fermez l’onglet Gmail accidentellement, vous devrez redéfinir le niveau de son.

Ensuite, l’extension a besoin d’un accès à tous vos onglets et leurs données pour fonctionner. C’est compréhensible, étant donné la nature des fonctionnalités de Volume Master, mais les utilisateurs soucieux de préserver leur vie privée pourraient tiquer.

Enfin, Volume Master vous empêche de profiter du mode plein écran. Si vous appuyez sur le bouton plein écran dans une vidéo, celle-ci s’agrandira au maximum dans la fenêtre du navigateur, mais vous verrez toujours la barre d’outil et les onglets en haut.

Si vous voulez essayer Volume Master, sachez que l’extension est compatible avec tous les navigateurs basés sur Chromium, y compris Microsoft Edge. Si vous êtes sous Firefox, 600 % Sound Volume est une bonne alternative.