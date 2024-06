Google Chrome sur Android peut maintenant lire les pages web à voix haute

La fonctionnalité "Écouter cette page" offre une expérience d'écoute semblable à celle d'un podcast, avec des commandes de lecture similaires.

Tl;dr Google lance une fonctionnalité “Écouter cette page” sur Chrome pour Android.

Elle offre un contrôle type podcast sur le contenu des pages web.

Disponible en six langues avec différentes voix pour chaque langue.

Introduite avec Chrome 125, elle sera diffusée progressivement.

Une nouvelle ère pour Chrome sur Android

Google monte en gamme avec sa dernière fonctionnalité : “Écouter cette page”. Récemment dévoilée sur Chrome pour Android, elle va révolutionner la manière dont nous abordons les pages internet. En lisant à haute voix le contenu des pages web, cette nouveauté apporte une nette plus-value en termes d’accessibilité.

Le contrôle de lecture à portée de main

Cette fonction innovante, similaire aux contrôles de podcast, se trouve dans le menu à trois points situé en haut à droite de l’application Chrome. Elle donne la possibilité de lire, mettre en pause, avancer ou reculer de 10 secondes, et même de changer la vitesse de lecture. Cependant, elle n’est pas encore compatible avec tous les sites web.

Une multitude de langues soutenues

La fonctionnalité se veut inclusive et propose une lecture en anglais, français, allemand, arabe, hindi et espagnol. Elle offre également une gamme de voix variée pour chaque langue, notamment quatre voix aux États-Unis et deux au Royaume-Uni. Ce nouvel outil s’accompagne de la mise en évidence du texte à mesure de sa lecture. Une facilité d’utilisation poussée encore plus loin puisque la barre de contrôle reste ancrée même lorsque d’autres onglets sont ouverts. De plus, si vous verrouillez votre écran tout en laissant Chrome au premier plan, la lecture se poursuivra.

Un déploiement progressif

Intégré à la version Chrome 125, le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive. Patience est donc le mot d’ordre, car il se peut que cette nouveauté ne soit pas immédiatement accessible chez vous. À noter que Google Assistant est capable de lire à haute voix des pages web depuis un certain temps. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité offre une alternative intéressante pour les utilisateurs.