Gladiator 2 : Les Empereurs Débauchés Rappellent l’un des Films les Plus Infâmes Jamais Réalisés

Le nouvel opus de Gladiator : un reflet de la Rome décadente

« Gladiator II » offre un spectacle sombre, où Rome frôle la chute. Nos protagonistes, l’ancien esclave manipulateur Macrinus et l’héroïque Lucius, cherchent à perturber l’Empire. L’Empire lui-même, corrompu par des décennies de décadence et de mauvaise gestion, est représenté par les empereurs Geta et Caracalla, enfants terribles de cette Rome déchue.

Geta et Caracalla : des échos de Caligula

Les personnages de Geta et Caracalla rappellent fortement un autre empereur romain notoirement lubrique et fou : Caligula. Ridley Scott n’a pas hésité à prendre des libertés avec l’histoire, créant des personnages qui s’inspirent d’une vision archétypale des figures historiques. Leur débauche et leur folie sont des traits qui évoquent l’empereur du film controversé de 1979, « Caligula ».

« Gladiator II », certes, n’atteint pas le niveau de controverse de « Caligula », mais la représentation de Geta et Caracalla par Ridley Scott s’aligne sur celle de Malcolm McDowell en Caligula, incarnant certaines des figures d’empereurs romains les plus maléfiquement débridées du cinéma.

Un hommage astucieux à l’histoire de Caligula

Outre l’utilisation de l’archétype de l’empereur que le film de Brass a aidé à populariser, « Gladiator II » rend également un hommage astucieux à une légende infâme autour de la véritable figure de Caligula. Une histoire raconte que Caligula avait prévu de nommer son cheval préféré, Incitatus, au poste de consul.

Dans « Gladiator II », Caracalla insiste pour nommer son singe de compagnie, Dundus, consul. C’est une excellente satire de la part du film, et cela montre à quel point l’Empire est dévasté à ce moment du film. Cela permet également d’approfondir le personnage de Caracalla à travers cette connexion à Caligula et sa réputation.

« Gladiator II » réussit à captiver l’audience en s’inspirant des épopées sur la décadence et la chute potentielle de Rome. Le film est actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma.