Comme si le mois d’octobre n’était pas déjà suffisamment chargé pour les jeux vidéo, l’éditeur 505 Games a annoncé que Ghostrunner 2, la suite du jeu de plateforme cyberpunk de 2020, arrivera le 26 octobre. Le jeu sera disponible sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), PlayStation 4 et Xbox Series X|S. Les précommandes sont ouvertes et celles et ceux qui optent pour la Brutal Edition pourront jouer 48 heures avant tout le monde.

Ghostrunner 2 arrive le 26 octobre prochain

L’histoire de ce deuxième opus se déroule un an après les événements de Ghostrunner. Vous incarnez une fois encore Jack, un cyberninja qui doit se frayer un chemin à travers une tour des plus imposantes. Ghostrunner est un jeu rythmé, nerveux, souvent difficile dans lequel vous devez évoluer dans des environnements traitres. Jack meurt souvent, mais la ressuscitation instantanée, les points de sauvegarde fréquents et les options d’accessibilité sont fort utiles.

La suite de One More Level semble conçue sur les mêmes bases avec de nouvelles fonctionnalités comme l’introduction d’une moto et des choix de dialogue. C’est l’un des jeux les plus attendus de cette année pour de nombreux joueurs, dommage finalement qu’il se retrouve quelque peu noyé par l’avalanche de blockbusters qui sont actuellement prévus pour ce mois d’octobre.

Une période de sorties extrêmement chargée

Ghostrunner 2 se retrouvera en effet en concurrence avec Alan Wake 2 (27 octobre) – Epic Games et Remedy ont déclaré la semaine dernière qu’il reportait de 10 jours leur jeu pour ne pas se retrouver directement face à Super Mario Bros. Wonder et Marvel’s Spider-Man 2. En octobre, on aura aussi droit à Assassin’s Creed Mirage (qui a aussi été décalé pour s’offrir un meilleur créneau dans le calendrier), Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Falle et Cities Skylines II.

Et en plus de cela, de nombreux joueurs seront très certainement occupés avec des jeux comme Starfield, Armored Core VI ou encore Immortals of Aveum au moment ou Ghostrunner 2 arrivera. Étant donné l’abondance de jeux qui vont débarquer dans les deux mois à venir, patienter quelques semaines encore ne serait pas une mauvaise idée.