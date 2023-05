Ghostrunner 2 : une nouvelle expérience intense et immersive avec un ninja cybernétique

La suite du FPS d’action cyberpunk du studio polonais One More Level débutera son histoire après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour Dharma, dernier refuge de l'humanité.

Ghostrunner 2 va repousser les limites de la rapidité et de l’action qui ont fait le succès de Ghostrunner en propulsant les joueurs dans un monde plus vaste, plus complexe et plus immersif. Avec des combats de boss épiques, une moto utilisée à la fois en combat et comme moyen de traverser des niveaux complexes et non linéaires, ainsi qu’une gamme de nouvelles compétences et de capacités ultimes, Ghostrunner 2 de One More Level regorge d’action hardcore pour les fans du genre.

Un trailer pour Ghostrunner 2

Avec une base d’opérations centrale, un système de dialogue approfondi optionnel qui étoffe l’histoire et l’intrigue de Ghostrunner 2, et la possibilité d’interagir avec les PNJ de la faction des Grimpeurs, le jeu promet d’offrir un niveau d’immersion et d’action sans précédent. La structure des niveaux est plus polyvalente que jamais, offrant de multiples façons de jouer et des adversaires plus difficiles à combattre, tandis que le système de progression des joueurs a été revu, offrant une multitude de nouvelles façons d’expérimenter et d’évoluer. Avec des environnements interactifs, des entités neutres qui peuvent vous aider dans votre périple et toute une série d’autres améliorations, Ghostrunner 2 se veut être l’expérience cyberpunk ultime.

Ghostrunner 2 sortira dans le courant de l’année sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam.