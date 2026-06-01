George R. R. Martin a vivement critiqué la conclusion de la série Lost

L’auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin, n’a pas caché son profond mécontentement face à la conclusion de la série Lost, exprimant publiquement sa désapprobation envers le dénouement très critiqué du célèbre show télévisé.

Tl;dr Finir une saga reste un défi pour les auteurs.

Lost et son final ont divisé les spectateurs et écrivains.

George R.R. Martin critique, mais peine à finir sa propre série.

L’art difficile de conclure une œuvre

Écrire la fin d’une histoire majeure, voilà un pari toujours risqué. Beaucoup d’auteurs entament leur périple narratif sans savoir précisément où il s’achèvera ; certains conseillent d’avoir l’ultime scène en tête dès les premières lignes, d’autres défendent la surprise et la liberté du cheminement. Mais dans le cas des sagas longues ou des séries à succès, l’équilibre entre planification et improvisation devient vite délicat. Pourquoi ? Parce que plus l’aventure dure, plus elle s’étire au gré des attentes du public ou des exigences de l’éditeur — parfois jusqu’à déformer la trajectoire initiale.

L’exemple marquant de Lost

L’expérience vécue par Damon Lindelof, créateur de Lost, reste emblématique. Au fil de six saisons, l’équipe a souvent navigué à vue avant d’offrir un dernier plan bouleversant mais simple — celui que, selon eux, ils avaient prévu depuis le départ. Or, ce chemin sinueux a laissé sur le carreau bien des téléspectateurs : intrigues laissées en suspens, relations inachevées… Si les scénaristes visaient une conclusion forte, la multiplicité des détours a semé la frustration. D’ailleurs, même entouré d’un staff talentueux ou guidé par une inspiration inépuisable, rien ne garantit aujourd’hui l’adhésion du public à la dernière page tournée.

George R.R. Martin, critique acerbe face aux fins… et à sa propre œuvre

Parmi ceux qui se sont sentis floués par la fin de Lost, impossible de ne pas évoquer George R.R. Martin. En 2011, alors auréolé du succès d’« A Dance with Dragons » et de l’adaptation télévisée signée HBO, l’auteur ne cachait pas sa déception : « Nous attendions chaque semaine un dénouement digne de ce nom… Et j’ai eu l’impression d’avoir été trahi par cette conclusion », confiait-il au New Yorker. Pourtant, il avouait suivre la série avec passion : « Ils introduisaient sans cesse des éléments nouveaux… Je pensais savoir où ça menait avant que tout bascule encore. »

Cependant, force est de constater que lui-même peine à livrer la fin tant attendue de sa propre fresque littéraire. Les années passent et le point final d’« A Song of Ice and Fire » semble toujours s’éloigner.

Savoir terminer : entre pression et créativité

Pour les auteurs comme pour les showrunners modernes, finir en beauté est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour résumer :

Avoir une vision claire n’empêche pas les imprévus narratifs.

L’engagement du public crée une pression supplémentaire sur le final.

Même les maîtres du genre peuvent échouer face à cette ultime étape.

C’est peut-être là tout le paradoxe du grand récit contemporain : si la destination compte, c’est surtout le voyage qui fait vibrer lecteurs et spectateurs — quitte à accepter que toute histoire ne puisse plaire à tout le monde jusqu’à sa dernière ligne.