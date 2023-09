GE Aerospace développe une chenille robotique pour inspecter et réparer les moteurs d'avion. Une innovation qui pourrait révolutionner la maintenance des avions.

GE Aerospace a fait la démonstration d’un robot similaire à une chenille qui pourrait, un jour, inspecter et réparer des moteurs d’avion. Le Sensiworm, pour Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm, est pensé et conçu pour servir de “paires d’yeux et d’oreilles supplémentaires” aux opérateurs de service pendant leurs examens de l’intérieur d’un appareil. GE explique que ce robot mou peut réduire grandement les durées de maintenance, réaliser des inspections moins invasives et, dans un futur plus ou moins proche, réaliser lui-même certaines réparations.

GE Aerospace développe une chenille robotique pour inspecter et réparer les moteurs d’avion

L’entreprise compare le rôle du Sensiworm dans l’ingénierie et les réparations de l’aérospatial à la manière dont la robotique molle a permis de réaliser des opérations très peu intrusives sur les patients. “Ces technologies permettent une inspection et une réparation moins invasives des moteurs d’avion pour réduire les temps de maintenance”, écrit l’entreprise. GE précise que cette machine en forme de ver pourrait donner aux opérateurs “un accès virtuellement sans entraves” pour inspecter les moteurs sans les désassembler.

Ressemblant à une chenille, le Sensiworm (contrôlé à distance par les opérateurs) peut faire son chemin dans les différents composants moteur, y compris les pales de la turbine. L’appareil peut détecter et éviter automatiquement les obstacles, atteindre des zones dans lesquelles la gravité pourrait bloquer certains autres outils (grâce à ses pieds dotés de ventouses) et mesurer l’épaisseur des revêtements thermiques. GE indique qu’il peut même sentir d’éventuelles fuites de gaz. “Avec leur design mou et très accommodant, il peut inspecter chaque centimètre d’un moteur d’avion, transmettre des vidéos en direct et des données en temps réel sur l’état des pièces que les opérateurs vérifient normalement”, poursuit l’entreprise.

Une innovation qui pourrait révolutionner la maintenance des avions

GE Aerospace a développé sa chenille robot grâce à SEMI Flex Tech, une alliance publique / privée financée notamment par l’Armée américaine et centrée sur l’avancement de l’électronique flexible. GE n’a pas précisé l’avancement du développement de cette petite machine, ni une éventuelle date à laquelle elle pourrait être envoyée sur le terrain.

La vidéo ci-dessous montre le Sensiworm en action, avec son propre thème musical.