Une startup va tester des avions autonomes dans une région isolée du Canada. Ribbit a les armes pour se démarquer de la concurrence.

Une startup canadienne baptisée Ribbit prévoit de réaliser des vols test sans pilote pour effectuer des livraisons dans des régions reculées du pays. L’entreprise a signé un contrat de 1,3 million de dollars avec Transport Canada et Innovation Solutions Canada pour réaliser ses tests de vol autonome “sur les douze prochains moins”.

Une startup va tester des avions autonomes dans une région isolée du Canada

“De nombreuses zones rurales et éloignées sont livrées par de plus grands avions qui volent sans fréquence régulière”, déclarait le PDG Carl Pigeon dans un communiqué de presse. “Ribbit utilise un plus petit appareil qui utilise le pilotage autonome pour modifier totalement toute l’économie de cet avion. Cela nous permet de proposer un service fiable de livraison en un jour ou deux et d’améliorer les chaînes d’approvisionnement.”

L’entreprise commence “petit” avec un appareil deux places. Elle prévoit de retirer les sièges pour augmenter la charge utile et enfin de rendre l’appareil totalement autonome grâce un système complet de contrôle à distance. Au départ, un simple projet d’étudiants de l’Université de Waterloo, dont les cofondateurs Jeremy Wang et Carl Pigeon. Ribbit explique que son appareil utilisera des pilotes à distance pour surveiller la progression, communiquer avec les contrôleurs aériens et prendre la main en cas de besoin.

Ribbit a déjà signé des contrats avec des revendeurs et grossistes, y compris des entreprises locales qui desservent la province. Le but est de répondre à la demande pour la nourriture, les produits médicaux et autre. “L’objectif est vraiment d’essayer d’améliorer ce lien de transport pour pouvoir apporter de la nourriture et autres biens périssables, produits dépendant du temps, fournitures médicales, etc., dans ces communautés à un tarif plus bas jusqu’au consommateur final de manière plus fiable et plus fréquente”, déclarait Jeremy Wang.

Ribbit a les armes pour se démarquer de la concurrence

Il y a déjà de la concurrence sur ce marché, notamment Xwing, qui a déjà réussi des vols cargo commerciaux autonomes porte-à-porte. Cette entreprise utilise des appareils bien plus gros, des Cessna Grand Caravan 208B modifiés pour utiliser le logiciel Autoflight de Xwing. Un autre concurrent, Reliable Robotics, fondé par d’anciens ingénieurs de SpaceX et Tesla, a aussi réussi des vols test d’avions pilotés à distance.

Ribbit n’a pas l’envergure de ces deux sociétés, mais elle connaît les clients et la région. “Que ce soit la livraison aérienne, le suivi des biens ou la patrouille maritime, nous avons identifié plusieurs applications pour cette technologie”, précisait Jeremy Wang. “Les clients apprécient notre capacité à comprendre leurs opérations en profondeur – et à les réimaginer avec l’autonomie.”