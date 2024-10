Game of Thrones : Le Roi de la Nuit était-il un Stark ?

Le Roi de la Nuit était-il un Stark dans Game of Thrones ?

Tl;dr Le Roi de la Nuit dans Game of Thrones pourrait être un Stark.

Les livres et la série suggèrent une connexion entre le Roi de la Nuit et les Stark.

Malgré l’annulation du spin-off de HBO, d’autres opportunités pourraient éclaircir l’origine du Roi de la Nuit.

Le Roi de la Nuit, un Stark ?

Dans l’univers de Game of Thrones, la véritable identité du Roi de la Nuit reste mystérieuse. Pourtant, la série laisse entrevoir la possibilité que ce personnage emblématique pourrait être un membre de la Maison Stark, l’une des plus importantes de Westeros.

L’indice de la saison 6

Malheureusement, Game of Thrones ne développe pas cette idée et ne nous donne qu’un bref aperçu de l’origine du Roi de la Nuit lors de la saison 6. C’est lors d’une vision de Bran que l’on découvre que ce dernier était autrefois humain. Cette révélation, combinée à ce que l’on sait du Roi de la Nuit dans les livres Le Trône de Fer, laisse penser qu’il aurait pu être un Stark. Cette théorie est d’ailleurs plus plausible que celle qui le présente comme un Targaryen, car elle est davantage soutenue par des preuves.

Des similitudes troublantes

Lorsque le Corbeau à Trois Yeux montre à Bran la création du Roi de la Nuit, les spectateurs aperçoivent un homme qui semble être l’un des Premiers Hommes, et donc potentiellement un Stark. En effet, la Maison Stark est l’une des plus anciennes de Westeros et ses membres sont des descendants des Premiers Hommes.

De plus, la ressemblance frappante entre l’homme de la vision de Bran et certains personnages comme Robb et Rickon, ainsi que son apparente origine nordique, renforcent l’idée qu’il pourrait être un Stark. Cette hypothèse expliquerait également pourquoi plusieurs membres de la Maison Stark ont des liens avec lui dans la série.

Et dans les livres…

Si Game of Thrones ne fait que suggérer une connexion entre le Roi de la Nuit et les Stark, les livres de George R.R. Martin appuient davantage cette théorie. Dans Le Trône de Fer, le personnage correspondant au Roi de la Nuit porte le nom de Roi de la Longue Nuit et son histoire est plus clairement liée à celle des Stark.