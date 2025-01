Galaxy Unpacked 2025 : suivez en direct l’événement dédié au Galaxy S25

Découvrez comment suivre l'événement Galaxy Unpacked 2025 de Samsung.

Tl;dr Samsung dévoilera ses nouveaux téléphones Galaxy S25 le 22 janvier.

Les nouveaux appareils utiliseront le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Samsung pourrait également partager des informations sur son Project Moohan.

Un nouvel événement Galaxy Unpacked pour commencer 2025

Les fans d’Android ont de quoi se réjouir : il ne reste que quelques jours avant la présentation des nouveaux téléphones Samsung de 2025. Le premier événement Galaxy Unpacked de l’année est prévu pour le mercredi 22 janvier. Comme les années précédentes, les amateurs de technologie pourront suivre cet événement depuis chez eux.

Des prévisions prometteuses pour la nouvelle gamme

Entre les fuites crédibles et les précédents historiques, il est raisonnable de supposer que l’événement présentera au moins une nouvelle gamme de téléphones Galaxy S25, comprenant des modèles Ultra, Plus et réguliers. Les nouveaux appareils utiliseront très probablement la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, et présenteront des modifications de design et de nouvelles couleurs.

Une mise à jour attendue du système d’exploitation

Dans un récent billet de blog, Samsung a pratiquement confirmé que son nouveau One UI 7, annoncé lors d’un événement développeur Samsung en 2024, fera partie de l’annonce de mercredi. Il faut donc s’attendre à plus de détails sur l’impact de cette révision du système d’exploitation sur l’utilisation des nouveaux appareils de la société.

Et au-delà de la gamme de téléphones…

Au-delà de cela, il semble que la Galaxy AI sera mise en évidence, selon l’annonce originale de l’événement par Samsung. Il est également possible que l’entreprise donne une mise à jour sur ses appareils portables et plus d’informations sur le « Project Moohan », le casque qu’elle développe pour la plateforme Android XR de Google.

L’événement commencera à 13h ET / 10h PT en personne à San Jose et en ligne partout ailleurs. Pour ceux qui prévoient de suivre l’événement, ils pourront trouver un flux en direct sur Samsung.com, dans la salle de presse de Samsung, ou regarder ici même dans la vidéo YouTube ci-dessous. Engadget prévoit également de bloguer en direct sur l’événement (le lien sera ajouté ici une fois qu’il sera en direct).