FuriosaAI refuse Meta pour préserver son indépendance

Alors que Meta cherche à s’émanciper de Nvidia, son offre pour acquérir la start-up sud-coréenne FuriosaAI a été rejetée.

Tl;dr FuriosaAI a décliné une proposition de rachat de Meta estimée à 800 millions de dollars.

La start-up sud-coréenne poursuit le développement de ses puces d’intelligence artificielle, Warboy et Renegade, en collaboration avec LG AI Research et Aramco.

FuriosaAI prépare une levée de fonds de 48 millions de dollars pour soutenir sa croissance et lancer ses nouveaux processeurs cette année.

Une offre colossale refusée par FuriosaAI

Spécialisée dans la conception de puces pour l’intelligence artificielle, la start-up sud-coréenne FuriosaAI a décliné une offre d’acquisition de 800 millions de dollars provenant de Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Threads. Selon les médias locaux, ce sont des divergences sur la stratégie post-rachat et l’organisation future qui auraient fait échouer les négociations. Le montant de l’offre n’aurait pas été un point de friction majeur. Ce choix marque une volonté forte de FuriosaAI de préserver son indépendance et sa vision technologique. La société préfère continuer à se concentrer sur le développement de ses propres semi-conducteurs. Meta, de son côté, multiplie les efforts pour s’émanciper de sa dépendance vis-à-vis des puces Nvidia.

La stratégie de Meta pour réduire sa dépendance à Nvidia

Comme d’autres grands acteurs du numérique, Meta investit massivement dans la recherche et le développement de modèles d’intelligence artificielle générative. En parallèle, le géant américain cherche à limiter sa dépendance aux processeurs Nvidia, essentiels pour entraîner et faire tourner ces modèles. L’année dernière, Meta a ainsi présenté ses propres puces d’IA et a annoncé en janvier 2025 un plan d’investissement atteignant 65 milliards de dollars pour soutenir ses projets liés à l’IA. Le rachat de FuriosaAI aurait pu renforcer cette stratégie en intégrant une expertise pointue dans la conception de semi-conducteurs adaptés aux besoins des grands modèles de langage (LLM).

FuriosaAI poursuit sa croissance et prépare une levée de fonds

En parallèle de ces discussions avec Meta, FuriosaAI est en train de finaliser une nouvelle levée de fonds. L’entreprise vise environ 48 millions de dollars (70 milliards de wons sud-coréens), avec pour objectif de boucler l’opération d’ici la fin du mois. Cette levée de fonds permettra à FuriosaAI de soutenir ses ambitions de développement produit et d’augmenter ses capacités de production. Fondée en 2017 par June Paik, un ancien de Samsung Electronics et d’AMD, la startup est devenue un acteur crédible sur le marché ultra-concurrentiel des puces d’intelligence artificielle.

Des puces innovantes prêtes à concurrencer Nvidia et AMD

FuriosaAI a conçu deux processeurs spécialisés dans l’IA, baptisés Warboy et Renegade (RNGD). Ce dernier est destiné aux modèles d’intelligence artificielle dédiés au raisonnement et a déjà été testé en partenariat avec LG AI Research et Aramco. LG AI Research prévoit d’intégrer ces puces RNGD dans son infrastructure dédiée à l’IA. Le lancement commercial de ces nouvelles puces est prévu pour cette année. Avec ces innovations, FuriosaAI espère se positionner comme une alternative crédible face aux géants Nvidia et AMD, dans un secteur où la demande pour des solutions efficaces et performantes ne cesse de croître.