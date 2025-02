Les usines d’assemblage de serveurs IA d’AMD pourraient changer de mains

Alors que le marché des serveurs IA est en pleine croissance, AMD se prépare à vendre ses usines d'assemblage situées aux États-Unis pour un montant de 4 milliards de dollars.

Tl;dr AMD est en négociations pour céder ses usines d’assemblage de serveurs IA pour 4 milliards de dollars.

AMD a acquis ZT Systems pour ses compétences en conception, mais n’est pas intéressée par la production.

Compal, Inventec, Pegatron et Wistron sont intéressés, profitant de la demande croissante et des avantages géopolitiques.

AMD en discussions pour vendre ses usines d’assemblage de serveurs IA

Selon Bloomberg, AMD pourrait vendre ses usines d’assemblage de serveurs IA pour un montant allant jusqu’à 4 milliards de dollars, une somme plus élevée que prévu. Quatre entreprises taïwanaises, dont Compal, Inventec, Pegatron et Wistron, sont en lice pour acquérir ces installations stratégiques. L’annonce officielle de la transaction pourrait avoir lieu dès le deuxième trimestre 2025, bien que les discussions se poursuivent. Ces usines, héritées du rachat de ZT Systems, jouent un rôle clé dans l’assemblage de serveurs IA de haute performance. Leur vente marquerait un tournant important dans la stratégie d’AMD, qui se concentre désormais sur la conception plutôt que sur la fabrication.

Un contexte influencé par la politique américaine

L’essor des fabricants taïwanais en Amérique du Nord, notamment au Mexique, est remis en question par les politiques protectionnistes des États-Unis. Depuis l’élection de Donald Trump, les menaces de nouvelles taxes douanières sur les importations mexicaines poussent certaines entreprises à investir directement aux États-Unis. Hon Hai a ainsi acquis des terrains dans le pays, et Quanta Computer a renforcé sa filiale américaine avec un investissement de 230 millions de dollars. Cette évolution pourrait encourager d’autres acteurs asiatiques à s’implanter sur le territoire américain. En conséquence, les usines d’AMD représentent une opportunité stratégique pour ces entreprises cherchant à éviter les potentielles barrières commerciales.

AMD privilégie l’innovation au détriment de la production

AMD a racheté ZT Systems pour 4,9 milliards de dollars, principalement pour ses compétences en conception de serveurs IA. Cependant, l’entreprise ne souhaite pas se lancer dans la production de serveurs, afin d’éviter de concurrencer ses propres clients. C’est pourquoi elle a décidé de vendre les usines de ZT Systems, situées au New Jersey et au Texas, à des acteurs déjà établis dans le secteur de l’assemblage. Cette approche permet à AMD de se concentrer sur l’innovation et le développement de solutions rack-scale comme les NVL36 et NVL72. En se délestant de ces infrastructures, l’entreprise renforce aussi ses partenariats avec d’autres fabricants spécialisés dans la production de serveurs IA.

La demande croissante de serveurs IA booste la valeur des usines d’AMD

Avec la demande croissante pour les serveurs IA, les acheteurs potentiels sont prêts à payer un prix élevé pour ces installations. En 2024, les opérations de fabrication de ZT Systems ont généré environ 10 milliards de dollars de revenus. Pour les entreprises intéressées, acquérir ces usines représente une opportunité stratégique pour s’implanter solidement aux États-Unis, tout en évitant les contraintes liées aux droits de douane et aux restrictions à l’importation. La fabrication locale de serveurs IA devient un enjeu majeur, tant pour des raisons économiques que géopolitiques. Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, ces usines pourraient jouer un rôle clé dans la structuration du marché nord-américain des infrastructures informatiques.