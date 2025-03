Nvidia dévoile NVAQC, son hub mondial dédié à l’informatique quantique

En collaboration avec Harvard et le MIT, Nvidia renforce ses ambitions scientifiques en ouvrant un laboratoire de recherche sur l’informatique quantique à Boston.

Tl;dr Nvidia ouvre un centre de recherche en informatique quantique à Boston, en partenariat avec Harvard et le MIT.

Jensen Huang revient sur ses prévisions pessimistes et reconnaît que le quantique progresse plus vite que prévu.

Nvidia collaborera avec des entreprises spécialisées pour développer des solutions hybrides combinant calcul classique et quantique.

Un laboratoire dédié à la recherche quantique

Situé à Boston, le centre de recherche Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) sera opérationnel d’ici la fin de l’année. Nvidia s’associera à des chercheurs de renom issus de l’université Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce projet témoigne de l’intérêt croissant de Nvidia pour les technologies quantiques, un domaine encore en plein essor. Le NVAQC collaborera également avec des entreprises spécialisées telles que Quantinuum, Quantum Machines et QuEra Computing. Ce nouveau pôle vise à accélérer le développement de solutions combinant informatique classique et quantique.

Nvidia revoit son horizon quantique

En janvier dernier, Jensen Huang affirmait que les ordinateurs quantiques véritablement utiles étaient encore à vingt ans de nous. Mais, lors de son intervention à San Jose pour le GTC 2025, il a nuancé ses propos. Entouré de dirigeants de sociétés quantiques, il a reconnu l’évolution rapide du secteur. Avec humour, il a déclaré : « C’est le premier événement de l’histoire où un PDG invite tout le monde à expliquer pourquoi il avait tort« . Cette autocritique souligne l’importance stratégique que Nvidia accorde à l’informatique quantique, malgré les incertitudes sur ses délais de maturité. La firme cherche à prendre position dès maintenant, en se rapprochant des leaders du secteur.

Un partenariat avec les acteurs majeurs de l’industrie quantique

Le NVAQC collaborera avec plusieurs entreprises clés de l’informatique quantique, dont Quantinuum, Quantum Machines et QuEra Computing. Ces partenariats permettront d’explorer des applications hybrides, combinant processeurs graphiques (GPU) de Nvidia et machines quantiques. Le PDG de IonQ, Peter Chapman, a rappelé que les ordinateurs classiques et quantiques resteront complémentaires : « Nous utilisons vos GPU pour concevoir nos puces », a-t-il affirmé. Cette synergie pourrait ouvrir la voie à des systèmes informatiques de nouvelle génération, où le calcul classique et quantique travailleront de concert. Nvidia entend ainsi rester au cœur de cette révolution technologique.

Des avancées déjà rentables pour certaines entreprises

Malgré l’immaturité des ordinateurs quantiques grand public, certaines entreprises tirent déjà profit de la technologie. Matt Kinsella, PDG d’Infleqtion, a expliqué que sa société commercialise des horloges quantiques permettant de synchroniser plusieurs puces classiques avec une précision accrue. Selon lui, il existe des segments où un « véritable avantage quantique » est déjà démontré. Cette approche pragmatique montre que le marché se structure avant même l’arrivée de machines quantiques puissantes. Les dirigeants du secteur s’accordent néanmoins à dire que les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les ordinateurs traditionnels, mais viendront en renforcer les capacités.