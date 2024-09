Fuite du OnePlus 13 : un concurrent de taille pour l’Apple iPhone 16 ?

Aucun autre téléphone sur le marché n'offre autant de RAM que celui-ci. Cette caractéristique le distingue-t-elle vraiment de la concurrence?

Tl;dr Le OnePlus 13 devrait être lancé le mois prochain avec une RAM de 24 Go.

Cette capacité dépasse trois fois celle de l’iPhone 16.

Le prix du OnePlus 13 avec cette configuration sera plus élevé que son prédécesseur.

Le OnePlus 13 devrait également offrir des caractéristiques haut de gamme comme une batterie de 6000 mAh et un écran quad-courbé.

Le OnePlus 13 : un smartphone au sommet de la technologie

Préparez-vous à être ébloui par la prochaine merveille technologique de OnePlus. Le OnePlus 13, qui devrait être lancé le mois prochain en Chine, se profile déjà comme un des meilleurs smartphones Android sur le marché. Les rumeurs circulent et laissent présager des spécifications de haute volée pour ce nouveau porte-étendard de la marque.

Une capacité de RAM record

Selon des informations divulguées par le réputé Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 13 pourrait être doté de 24 Go de RAM LPDDR5X, une capacité qui égale celle de son prédécesseur, le OnePlus 12. Cette mémoire vive dépasserait toutefois largement celle des iPhone 16 et 16 Pro, lancés ce mois-ci avec 8 Go de RAM. Ce qui signifie que le OnePlus 13 deviendrait « le seul smartphone de la prochaine vague de flagships à offrir 24 Go de RAM LPDDR5X« , selon le post de DCS sur Weibo.

Un prix à la hauteur de ses performances

Cependant, cette performance technologique aura un coût. Sans donner d’estimation précise, Digital Chat Station prévient que le prix du OnePlus 13, dans sa configuration maximale (24 Go de RAM et 1 To de stockage), « sera plus élevé cette fois » que le OnePlus 12.

Des caractéristiques haut de gamme

Outre sa RAM record, le OnePlus 13 devrait offrir une batterie de 6 000 mAh avec une prise en charge de la charge filaire de 100W et de la charge sans fil de 50W, un capteur d’empreintes digitales ultrasonique et une résistance à l’eau améliorée. Le smartphone est également annoncé avec un écran micro quad-courbé de 6.8 pouces 1440×3168, une amélioration par rapport à l’écran bi-courbé du OnePlus 12. Enfin, le OnePlus 13 devrait intégrer le dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4.