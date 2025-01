Fuite Apple iOS 19 : une interface caméra inspirée par le casque Vision Pro

La nouvelle fuite d'information concernant iOS 19 dévoile une interface de caméra entièrement remaniée, inspirée par Vision Pro, promettant ainsi une expérience utilisateur encore plus immersive et performante.

Tl;dr Apple Vision Pro pourrait influencer le design de l’application caméra d’iOS 19.

Des menus translucides permettraient de gagner de l’espace pour le viseur.

Le nouveau design pourrait préfigurer une refonte complète de l’interface iOS.

Une influence de l’Apple Vision Pro sur l’application caméra d’iOS 19 ?

Le prix exorbitant de l’Apple Vision Pro, à 3 499 $, freine son adoption sur le marché. Cependant, les utilisateurs d’iPhone pourraient bientôt bénéficier d’un élément de cette technologie. En effet, Jon Prosser, sur sa chaîne YouTube Front Page Tech, a dévoilé un potentiel redesign de l’application caméra pour iOS 19, qui « reflète l’éthos de design de visionOS ».

Un nouveau look pour l’interface

Prosser n’a pas inclus de vidéo de ce qu’il a réellement vu, probablement pour ne pas causer de problèmes à sa source interne. À la place, sa chaîne a recréé le design à l’aide de rendus animés. « Cette interface nouvelle donne une grande place au viseur grâce à des menus translucides pour les contrôles de la caméra », explique le journaliste. En bas de l’écran, deux options – caméra et vidéo – permettent d’accéder à différents paramètres, tels que le ratio d’aspect, la profondeur, les styles, l’exposition et plus encore. Les paramètres de résolution et de fréquence d’images sont quant à eux cachés en haut de l’écran.

Une refonte globale de l’interface iOS ?

Si la rénovation de l’application caméra est prometteuse, c’est ce qu’elle suggère pour la direction d’iOS qui est encore plus excitant. Si l’application caméra adopte un look à la Vision Pro, cela signifie-t-il que le reste de l’iOS 19 aussi ? Prosser imagine ce que cela pourrait donner avec un rendu rempli d’icônes circulaires. « Ce serait la refonte la plus importante et la plus significative depuis iOS 7 », affirme-t-il.

Mais il y a une autre option qu’il juge plus probable. « Les éléments de l’interface utilisateur de VisionOS pourraient exister davantage autour d’iOS lui-même, c’est-à-dire les applications principales : comme l’application caméra, l’application Musique, l’application Notes, l’application Wallet, et ainsi de suite. ».

Nous devrions découvrir ce qu’Apple a en tête d’ici à six mois, lorsque la version bêta d’iOS 19 sera disponible pour les développeurs. Pour ceux qui ne veulent pas s’aventurer dans un logiciel potentiellement instable, une version complète sera probablement prévue en même temps que l’iPhone 17 en septembre.