Freaky Friday 2 : Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan vont reprendre leur duo mère-fille

Les personnages Tess et Anna Coleman seront de nouveau interprétés par les comédiennes américaines Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan dans Freaky Friday 2.

Basée sur le roman éponyme de Mary Rodgers paru en 1972, l’histoire de Freaky Friday a été adaptée à l’écran deux fois avant le film de 2003 : en 1976 avec Barbara Harris et Jodie Foster, et en 1995 avec Shelley Long et Gaby Hoffman. Toutefois, c’est la version avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan qui a remporté le plus de succès, avec plus de 160 millions de dollars au box-office.

'Freaky Friday' Sequel Moving Ahead, Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis Expected to Return https://t.co/4rkD3hGn82 — Variety (@Variety) May 11, 2023

La suite des folles aventures de Tess et Anna Coleman dans Freaky Friday 2 sera écrite par Elyse Hollander qui a principalement travaillé sur la série télévisée Blacklist. En février dernier, Jamie Lee Curtis avait déjà vendu la mèche : “Sans dire qu’il se passe quelque chose d’officiel, je vous regarde en ce moment et je vous dis que oui, cela va se faire”, avant que Lindsay Lohan aille également dans ce sens : “Nous sommes toutes les deux ouvertes à cette idée et nous nous en remettons donc à la volonté des gens. Nous ne ferions que quelque chose que les gens aimeraient absolument voir.”

