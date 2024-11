Frank Grillo annonce une saison 2 de Peacemaker axée sur la vengeance

Frank Grillo, vedette des Creature Commandos, révèle que la saison 2 de Peacemaker est dominée par le thème de la vengeance et laisse entrevoir son rôle dans le prochain Superman dirigé par le célèbre réalisateur James Gunn.

Frank Grillo, une figure emblématique de la série Creature Commandos

Dans la série animée Creature Commandos, Frank Grillo incarne le personnage de Rick Flag Sr., un rôle qui dépasse les limites de la série.

Un rôle aux multiples facettes

Dans Creature Commandos, Grillo adopte l’uniforme et les attributs de son personnage. « J’ai reçu l’uniforme. J’ai eu la chemise jaune et les cheveux, et, vous savez, il fait vraiment partie de ce monde », explique Grillo. Il reprend également le rôle de Viola Davis en tant que leader d’Argus dans Superman et surtout dans Peacemaker. Dans ce dernier, il passe du statut de soldat de terrain intrépide à celui de responsable : « Je passe de bottes sur le terrain à être maintenant en charge, ce qui me permet ensuite de découvrir la vérité sur mon fils, parce que maintenant je peux voir des choses que je ne pouvais pas voir avant. Et cela renforce encore ma passion pour la vengeance ».

Une quête de vengeance

Rick Flag Sr. est le père de Rick Flag Jr., qui a été assassiné par Peacemaker dans The Suicide Squad. Dans Creature Commandos, il rejoint Amanda Waller (Davis) pour former une nouvelle équipe non conventionnelle de super-héros. Son rôle se poursuit dans la saison 2 de Peacemaker, où il compte affronter Peacemaker une fois pour toutes. Flag est également prévu pour apparaître dans Superman, le premier projet de long métrage de la nouvelle DCU de Gunn, bien que nous ne sachions pas encore exactement comment Flag s’intégrera dans ce monde.

Grillo confirme que la vengeance est un élément majeur, si ce n’est le principal, de la saison 2 de Peacemaker. « C’est vraiment le cas. Je comprends toujours le rôle que je dois jouer dans ce monde », poursuit Grillo. « C’est une grande responsabilité, et donc je dois faire attention à ne pas aller trop loin, ce qui a été amusant en tant qu’acteur de trouver cet équilibre. John Cena et moi avons une scène assez sérieuse qui culmine avec toute cette colère ».