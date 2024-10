Football Manager 25 : sortie malheureusement reportée

Sports Interactive admet que beaucoup de choses ont évolué plus lentement que ce qu'ils avaient prévu.

Tl;dr Le jeu Football Manager 25 est reporté à mars.

Sports Interactive et Sega cherchent à assurer une expérience de jeu optimale.

Les joueurs demandent une mise à jour de la base de données de Football Manager 2024.

Après une annonce initiale de sortie fin novembre, Sports Interactive a récemment décidé de repousser la sortie de son nouveau jeu, Football Manager 25, à mars prochain. Cette décision, prise en accord avec Sega, l’éditeur du jeu, vise à offrir aux joueurs une « expérience optimale pour ce premier opus d’une nouvelle ère de Football Manager ».

Un processus de développement complexe

La création de cette nouvelle édition de Football Manager s’avère plus difficile que prévu. Malgré une équipe travaillant d’arrache-pied, le studio a reconnu que « de nombreux éléments ont avancé plus lentement que prévu ». Les délais initiaux étaient déjà serrés et la pression sur l’ensemble de l’équipe est énorme. Le studio précise que cette situation aurait pu compromettre la qualité habituelle du jeu.

Un jeu plein de promesses

Football Manager 25 se veut être la plus grande avancée technique et visuelle de la série depuis plusieurs années. Il marquera notamment l’introduction du moteur Unity. Avec ces nouveautés, Sports Interactive ne souhaite pas « compromettre ce moment crucial de l’histoire de Football Manager en se précipitant pour le sortir en novembre ». Une première présentation du gameplay est prévue pour janvier.

Des conséquences pour la suite

Ce retard pourrait avoir un impact sur les prochaines éditions du jeu. Habituellement, chaque édition de Football Manager est lancée en début novembre, permettant ainsi au studio de prendre en compte les transferts estivaux et les événements majeurs de la saison en cours. Mais avec le report de Football Manager 25 à mars, cette cadence est sérieusement perturbée. Certains joueurs appellent donc le studio à publier une mise à jour de la base de données pour Football Manager 2024, afin de refléter les changements réels de la saison en cours.