Unity supprime les frais d’exécution à l’origine d’une révolte des développeurs

Le créateur du moteur de jeu se concentre sur son modèle d'abonnement. Il s'efforce de le rendre plus attractif pour les utilisateurs. Quelles innovations pensez-vous qu'il pourrait introduire pour rendre son abonnement plus attrayant ?

Les plans d’abonnement Pro et Entreprise subiront une augmentation de prix.

Le plan Unity Personal reste gratuit pour les développeurs gagnant moins de 200 000 $.

Unity envisage des augmentations de prix seulement sur une base annuelle à l’avenir.

Unity abandonne une taxe controversée

Unity, le développeur de moteur de jeu, a décidé de renoncer à une taxe qui avait suscité de vives controverses parmi les développeurs de jeux. Cette taxe, annoncée il y a un an, devait être payée chaque fois qu’un jeu atteignait certains seuils de téléchargements. La réaction de la communauté de développeurs a été rapide et intense, certains menaçant même d’abandonner le moteur.

Nouvelle approche de prix

Maintenant, Unity se concentre sur son modèle d’abonnement basé sur le nombre de sièges (c’est-à-dire un paiement annuel pour chaque personne utilisant le logiciel dans un studio). Cependant, une augmentation de prix est prévue pour les utilisateurs Pro et Entreprise. Par ailleurs, le plan Unity Personal restera gratuit pour les développeurs ayant des revenus et un financement inférieurs à 200 000 $. Ces derniers auront également la possibilité de retirer l’écran de démarrage « Made with Unity » de leurs jeux à partir de Unity 6, qui sortira plus tard cette année.

Augmentation des prix pour les utilisateurs Pro et Entreprise

À partir du 1ᵉʳ janvier, les seuils de revenus annuels et les tarifs pour les abonnés Unity Pro et Unity Enterprise vont changer. Les utilisateurs Pro devront payer 2 200 $ par siège et par an, soit une augmentation de huit pour cent. Quant à Unity Enterprise, nécessaire pour les développeurs ayant plus de 25 millions de dollars de financement et de revenus annuels, une augmentation de prix de 25 pour cent sera appliquée. Les tarifs sont personnalisés en fonction de divers facteurs, tels que les produits et services requis par les clients Enterprise.

Une vision à long terme

Le PDG actuel de Unity, Matt Bromberg, espère « délivrer de la valeur à un prix juste de la bonne manière » pour que les développeurs continuent à se sentir à l’aise pour développer leur activité à long terme avec Unity. Dans un billet de blog, Bromberg a déclaré que l’annulation de la taxe sur les jeux et les changements de tarification permettront à Unity d’investir pour améliorer le développement de jeux pour tous tout en étant de meilleurs partenaires.