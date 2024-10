Football Manager 25 débarque le 26 novembre !

Son arrivée sur la Nintendo Switch est attendue pour la semaine d'après. Quelles nouvelles fonctionnalités pensez-vous qu'il pourrait introduire ?

Tl;dr Football Manager 25 sera disponible le 26 novembre.

Le jeu inclura des équipes féminines et passera au moteur Unity.

FM25 Mobile sera exclusif à Netflix.

Accrochez-vous, amateurs de football ! Football Manager 25, le célèbre jeu vidéo de gestion de football, fera son apparition sur PC, Mac, Xbox et PS5 le 26 novembre prochain, juste à temps pour le week-end de Thanksgiving. Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de la série.

Des mises à jour majeures pour un jeu plus réaliste

FM25 ne sera pas seulement une simple mise à jour de l’édition précédente. Les développeurs ont annoncé des améliorations de taille. Premièrement, le jeu passera à le moteur de rendu Unity pour toutes les plateformes, sauf pour la version mobile. Cette transition vers le moteur Unity promet de meilleurs graphismes et une expérience de jeu plus immersive. Deuxièmement, le football féminin fera son entrée. Ainsi, FM25 offrira non seulement la gestion des équipes masculines, mais aussi celle des équipes féminines, une nouveauté qui a été réclamée par de nombreux fans.

Sorties sur plateformes variées

Par ailleurs, FM25 Mobile sera disponible exclusivement sur Netflix, une première pour la franchise. Les joueurs sur Nintendo Switch devront attendre un peu plus longtemps, car FM25 Touch, la version du jeu pour cette console, ne sortira que le 3 décembre.

Une précommande avantageuse

Enfin, pour tous ceux qui trépignent d’impatience, sachez que les précommandes pour PC et Mac sont déjà ouvertes. Si vous commandez dès maintenant auprès d’un détaillant numérique agréé par SEGA, vous bénéficierez d’une remise de 10 %. Les précommandes pour Xbox et PS5 seront annoncées ultérieurement.

Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive, exprime sa joie face à ces avancées : « Le monde va enfin voir aboutir deux de nos projets pluriannuels : le passage à l’engine Unity et l’introduction du football féminin. Nous sommes vraiment impatients de vous montrer davantage du jeu dans les semaines précédant sa sortie. »