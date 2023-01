Focus Entertainment recrute Sean Brennan comme nouveau directeur général

Pour concrétiser ses objectifs et ses ambitions dans le développement de productions haut de gamme, l'éditeur français Focus Entertainment nomme un vétéran de l'industrie vidéoludique, Sean Brennan, au poste de PDG.

Ancien homme fort de ZeniMax Media (Doom, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within) et Bethesda (Fallout, Skyrim, The Elder Scrolls Online), l’anglo-irlandais Sean Brennan succède à Christophe Nobileau en tant que PDG de Focus Entertainment, tandis que ce dernier devient responsable des aspects corporate. Il s’appuiera également sur John Bert qui est en charge des sujets opérationnels tandis que le conseil d’administration accueille Fabrice Larue à la présidence avec Frank Sagnier en vice-président.

Focus Entertainment adds ex-Bethesda dev Sean Brennan as CEOhttps://t.co/cqmjgeSHRX pic.twitter.com/jxtDCe07Ns — GameDeveloper.com (@gamedevdotcom) January 6, 2023

Sean Brennan a déclaré :

Je suis ravi de rejoindre Focus Entertainment en tant que directeur général à un moment où les fondamentaux sont en place, et m’appuyer sur l’équipe de management pour accélérer la croissance de l’entreprise avec le soutien actif de l’actionnaire de référence Neology Holding, filiale de FLCP. Je suis très excité à l’idée de développer de nouvelles propriétés intellectuelles propriétaires, de grande qualité, qui apporteront une formidable expérience de jeu tout en créant de la valeur pour l’entreprise.

La transformation continue de Focus Entertainment avec l’aide Sean Brennan

La vaste expérience de Sean Brennan dans l’industrie du jeu sera essentielle pour l’expansion de Focus Entertainment afin de réaliser son ambition stratégique. Il aura pour mission de poursuivre et accélérer le développement du groupe afin de faire progresser la chaîne de valeur et de lancer la gamme de nouveaux jeux la plus ambitieuse jamais proposée par le groupe.

Fabrice Larue ajoute :

Personnellement et au nom du conseil d’administration, je tiens à souhaiter la bienvenue à Sean Brennan et à remercier Christophe Nobileau pour son engagement significatif et ses réalisations en tant que président du directoire puis directeur général, durant lesquelles le groupe a continué à se transformer et s’est fortement développé. Je sais combien Christophe continuera à s’impliquer dans le développement et à accompagner Sean Brennan, afin de poursuivre la croissance du groupe.