Fitbit veut lui aussi fabriquer des respirateurs artificiels

Avec cette crise sanitaire sans précédent, les établissements et les professionnels de santé font aujourd'hui face à un certain nombre de pénuries. Certaines plus graves que d'autres, notamment dans les services d'urgences. C'est le cas notamment des respirateurs.

À cause de la pandémie de Covid-19, le monde manque cruellement de certaines fournitures médicales et de certains équipements. Depuis le début de la crise, on a déjà pu assister à de nombreuses initiatives pour aider sur ce segment. De nombreuses entreprises, notamment de la tech, participent. Aujourd’hui, c’est Fitbit qui annonce vouloir se joindre à cet effort collectif.

Fitbit veut fabriquer des respirateurs artificiels pour aider à la lutte contre le Covid-19

En effet, selon les propres mots de son PDG James Park, l’entreprise de wearables voudrait fabriquer des respirateurs artificiels qui pourraient être utilisés par les professionnels de santé. Interrogé par CNBC, James Park révélait que Fitbit s’apprêtait à soumettre ses plans de fabrication de respirateurs artificiels à la FDA pour autorisation. Ces respirateurs ont été conçus en consultant des spécialistes de l’hôpital Massachusetts General Brigham et de la Oregon Health & Science University (OHSU). L’entreprise espère pouvoir contribuer comme il se doit à cette lutte mondiale grâce à sa chaîne d’approvisionnement.

Ses plans de fabrication seront bientôt transmis à la FDA

Selon les déclarations de James Park, “il y a beaucoup d’inquiétude quant à une éventuelle pénurie de respirateurs et nous nous sommes rendus compte que nous avions toute l’expertise nécessaire avec notre chaîne d’approvisionnement. […] Je pense que l’un des avantages pour nous, c’est que nous avons déjà toute l’infrastructure et la capacité de production. Nous fabriquons déjà 10 millions d’appareils wearable par an et nous avons bien l’intention d’utiliser ces moyens pour fabriquer des produits nécessaires, quels que soient les volumes.” Fitbit ne sera pas la première entreprise à utiliser ses lignes de production pour fabriquer de l’équipement médical. D’autres sociétés, comme Razer, sont déjà à pied d’œuvre pour fabriquer des masques notamment.