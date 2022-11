Final Fantasy 16 : la fin du développement approche de plus en plus

Le développement de Final Fantasy 16 est achevé à environ 95%.

A l’occasion d’une nouvelle tournée médiatique consacrée à Final Fantasy 16, le producteur Naoki Yoshida a de nouveau confirmer dans les colones du magazine japonais Famitsu que le développement allait très prochainement arriver à son terme et qu’un retard inattendu est peu probable :

Comme je me suis tellement habitué à l’environnement de développement des jeux en ligne au cours de ces dernières années, j’ai été un peu surpris de la rapidité avec laquelle nous avons dû passer au statut gold. Si vous considérez la production de disques physiques, leur expédition dans le monde entier… tout cela nécessite plusieurs mois de temps de préparation après l’obtention du statut gold. Donc, lorsque nous disons que le développement est terminé à 95%, certains pourraient dire qu’il faut le sortir immédiatement, mais cela correspond à la réalité de la situation…

Même son de cloche avec Hiroshi Takai qui ajoute que les équipes de la division Creative Business Unit III font le nécessaire pour que l’expérience soit optimale dès son lancement :

En ce moment, nous jouons au jeu jour après jour, nous aplanissons les difficultés et nous corrigeons certains problèmes de performance et de rendu. Après cela, il y a les corrections de bugs.

Après le vague “été 2023” pour Final Fantasy 16 sur PS5, l’éditeur japonais Square Enix devrait se montrer plus précis dans quelques semaines :

Nous prévoyons de diffuser encore plus d’informations avant la fin de l’année, donc je pense que nous serons en mesure de vous donner une date de sortie à ce moment-là. Ce ne sera pas plus tard que l’été, alors ne vous inquiétez pas.

Final Fantasy 16 sera jouable via une démo avant sa sortie

Le game director Hiroshi Takai s’est également livré dans quelques médias comme 4Gamer, Dengeki, IGN et EveryEye sur la durée de vie de Final Fantasy 16. L’aventure principale est estimée entre 35 et 40 heures sans les quêtes secondaire et autres contenus optionnels. Dans le cas contraire, cela demandera au moins 70 heures. A noter que les amateurs de difficulté pourront recommencer le jeu avec des ennemis renforcés via le mode New Game+. Du côté de Naoki Yoshida, il a également été dit qu’une démo jouable de Final Fantasy 16 serait prévue dans le courant de l’année prochaine afin d’avoir les premiers retours des joueurs, un concept de plus en plus récurrent chez Square Enix afin d’apporter des retouches au bon moment.

Des différences créatives entre Final Fantasy XIV et Final Fantasy 16

Dans le PlayStation Blog, Michael-Christopher Koji Fox, directeur de la localisation de Final Fantasy 16, est revenu sur l’écriture de ce nouvel opus :