Final Fantasy 16 : une guerre politique à la Game of Thrones

Plongez dans l'histoire de Valisthea avec ses différents royaumes et factions qui se disputent le pouvoir.

Valisthea abrite un peuple connu sous le nom d’Émissaires, des hommes et des femmes ayant le pouvoir d’appeler les Primordiaux, de puissantes invocations magiques. Cette toile de fond soutient l’histoire de Clive Rosfield, un guerrier connu sous le nom de Gardien de Rosalia, et Joshua, l’Émissaire de Phénix. Alors qu’il doit protéger son jeune frère par la pointe de son épée, des événements inattendus viendront bouleverser son destin et l’entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.

Valisthea, le monde de Final Fantasy 16, et ses différents royaumes

Le Grand Duché de Rosaria – Un bastion de la tradition

Le Saint Empire de Sanbreque – Où l’ambition est divine

La République de Dhalmekian – Où la fortune se déplace avec les sables du désert

Le Royaume de Fer – Forgé dans la foi et la crainte

Le Royaume de Waloed – Indomptable dans son isolement

Une bande-annonce pour Final Fantasy 16

Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16 pour Square Enix, a déclaré :

Les flammes de la guerre se propagent alors que Valisthea entre dans une ère de crépuscule. Où le destin mènera-t-il les Émissaires et quel avenir attend le royaume à la fin de cet âpre conflit ? Il y a encore beaucoup de questions à résoudre, beaucoup de vérités à découvrir. En ce qui concerne le développement, l’équipe a franchi un cap et est entrée dans la dernière ligne droite. Elle concentre actuellement ses efforts sur le débogage, les ajustements, le polissage et l’optimisation.

Final Fantasy 16 sortira durant l’été 2023 en exclusivité sur PS5.