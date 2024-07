FiiO réinvente le lecteur CD portable à l’ancienne, sans piles AA

Il est temps de dépoussiérer vos vieux disques.

TL;DR La marque audiophile FiiO lance un nouveau lecteur CD portable.

Le DM13 allie touches nostalgiques des années 90 et modernité.

Il sera disponible en septembre pour 179$ (environ 153€).

Le retour en force des lecteurs CD est imminent. Dans un contexte où la génération Z s’imprègne d’une nostalgie rétro pour une décennie qu’elle n’a jamais connue, la marque d’équipements audio FiiO se positionne sur le devant de la scène.

La fusion entre rétro et modernité

Le dernier-né de la marque, le FiiO DM13, est un lecteur CD portable qui s’inspire des icônes du passé comme le Discman, mais s’adapte aux besoins contemporains par l’ajout de fonctionnalités de pointe telles que la connectivité sans fil haute fidélité et une batterie intégrée.

Le DM13 vient enrichir le catalogue de la marque qui compte déjà des rééditions des tourne-disques vinyles et – pour des raisons insondables – des lecteurs de cassettes.

Un design soigné et des caractéristiques séduisantes

Esthétiquement, le lecteur CD se distingue par un design élégant, avec un affichage numérique à l’avant, marquant une réelle évolution par rapport aux « appareils obsolètes » utilisés par les générations antérieures.

Côté technologie, le DM13 se montre aussi polyvalent, doté d’une sortie 3.5 mm et 4.4 mm supportant la lecture en analogique. Pour ceux qui se prononceraient en faveur du sans-fil, il supporte le protocole de haute qualité aptX HD et est compatible avec de nombreux smartphones Android et lecteurs multimédias portables.

Disponibilité et tarifs

Mais tout cela a un prix. Le lecteur CD FiiO DM13 coûtera 179 dollars (soit environ 153 euros) et sera disponible à partir de septembre. Les premiers exemplaires seront en finition argent, mais la marque promet l’arrivée de versions en rouge, bleu, titane et noir plus tard dans l’année.