Fallout Saison 1 : Le retour d’un méchant emblématique du jeu vidéo dévoilé

Fallout Saison 2 pourrait ramener un méchant emblématique du jeu vidéo. Pour le plus grand bonheur des fans, encore.

La première saison de Fallout nous a laissé avec l’apparition surprise de Mr. House, personnage emblématique de Fallout: New Vegas. Bien que son rôle ait été limité, la deuxième saison pourrait bien le mettre davantage en avant. Le chemin est d’ailleurs tout tracé pour le retour d’un vilain classique de la franchise.

Liberty Prime, ce robot de 12 pieds de haut alimenté par la fusion froide, fut introduit dans Fallout 3. Dévoué à l’éradication des communistes dans l’apocalypse de Fallout, Liberty Prime a marqué les joueurs. Bien que détruit, il est réapparu dans Fallout 4. Son lien avec Mr. House ? Il a été créé par Rob-Co, l’entreprise détenue par ce dernier.

La présence de Liberty Prime dans la deuxième saison de Fallout n’est pas à écarter. L’éventualité d’une apparition du robot dans des flashbacks impliquant Mr. House est plausible. De plus, son caractère exubérant pourrait parfaitement s’inscrire dans le ton comique de la série.

Cependant, son intégration pourrait poser des problèmes au niveau du canon. Pour l’éviter, la série pourrait révéler que Mr. House a commandé en secret la construction d’un second Liberty Prime.

Au casting de la série, on retrouve notamment Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones et Aaron Moten.

On en pense quoi ?

La deuxième saison de Fallout semble prometteuse. L’introduction potentielle de Liberty Prime serait une excellente façon de lier le passé et le présent de l’univers Fallout. Cela pourrait aussi offrir une nouvelle dynamique à la série, en mêlant comédie et action avec l’apparition d’un robot géant. Il est cependant crucial que le show maintienne une cohérence avec le canon du jeu, sous peine de décevoir les fans les plus passionnés.