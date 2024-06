Ezra : un road trip dramatique avec Bobby Cannavale et Robert De Niro

Le film Ezra du réalisateur Tony Goldwyn offre un regard émouvant sur l'autisme.

Tl;dr Ezra est un film traitant de l’autisme avec émotion.

Le film présente des performances solides, notamment de Bobby Cannavale et Robert De Niro.

Le film aborde la relation complexe entre pères et fils, ainsi que les difficultés de l’autisme.

Malgré son cœur, Ezra manque parfois de nuance et de clarté.

Ezra et l’autisme

Ezra, réalisé par Tony Goldwyn, présente une histoire bien intentionnée mais parfois confusante sur un père qui fait tout pour son fils autiste de 11 ans. Le film bénéficie d’un casting étoilé, avec notamment Bobby Cannavale dans le rôle de Max Brandel, un comédien de stand-up en difficulté et père récemment divorcé, et Robert De Niro dans le rôle de son père colérique et difficile, Stan.

Un casting impressionnant

Le jeune acteur William Fitzgerald tient son rôle face à un casting talentueux, dont Rose Byrne dans le rôle de la mère d’Ezra, Jenna, et Whoopi Goldberg dans le rôle du manager de Max, Jayne. Ezra, un jeune garçon qui comprend le monde à travers des citations de films et qui a des difficultés sociales, est un personnage complexe et touchant.

Un voyage initiatique

Alors que les problèmes d’Ezra s’intensifient, les médecins souhaitent le médicamenter et l’envoyer dans une école spécialisée. Cherchant à protéger son fils, Max enlève Ezra et les deux se lancent dans un voyage à travers le pays, en route pour se produire dans le spectacle de Jimmy Kimmel Live!

Des performances sincères

Ezra est une histoire sur les relations entre pères et fils. De Niro offre une performance engagée en tant que père émotionnellement réprimé qui n’a jamais vraiment su comment communiquer ses sentiments à son enfant. Le film aborde avec émotion les défis de l’autisme, malgré un message parfois brouillé et des actions parfois héroïques de Max qui semblent discutables.