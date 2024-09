Événement Glowtime : L’Apple Watch Ultra 3 serait absente, mais une nouvelle couleur pour l’Ultra 2 ferait son apparition

Il se pourrait que l'Apple Watch Ultra 3 ne soit pas présentée. Cette nouvelle pourrait décevoir certains. Que pensez-vous de l'absence potentielle de ce nouveau produit Apple ?

Un dixième anniversaire sans nouveau modèle ?

Aujourd’hui marque une décennie depuis la présentation de la toute première Apple Watch. Et, hasard du calendrier ou non, un nouvel événement Apple se déroule aujourd’hui à Apple Park. Si l’iPhone 16 est quasiment assuré d’être la vedette de la soirée, la version premium de l’Apple Watch pourrait bien faire défaut.

Des rumeurs démenties

Les rumeurs d’une présentation de l’Apple Watch Ultra 3 lors de l’événement « Glowtime » d’aujourd’hui ont été démenties par le spécialiste Apple de Bloomberg, Mark Gurman. Selon lui, Apple n’introduirait pas la Watch Ultra 3 lors de cet événement, mais présenterait plutôt une version en titane noir de l’Apple Watch Ultra 2.

Une place pour les autres modèles

Si cette information se révèle exacte, cela laisserait plus d’espace pour l’Apple Watch 10 (ou Apple Watch X) très probablement prévue, ainsi que la possible Apple Watch SE 3. Par ailleurs, d’autres sources ont livré des informations contradictoires sur les plans d’Apple pour l’Ultra 3. Ming-Chi Kuo, analyste des chaînes d’approvisionnement, a affirmé plus tôt cette année que nous ne devrions pas nous attendre à l’Apple Watch Ultra 3 cette année, car Apple travaillerait à développer des « fonctionnalités innovantes de gestion de la santé » nécessitant plus de temps.

Des fonctionnalités de santé innovantes

La principale raison d’un possible retard de l’Apple Watch Ultra 3 serait l’introduction de nouvelles fonctionnalités de santé. On parle notamment de la détection de l’apnée du sommeil, du suivi de la glycémie et de la mesure de la pression artérielle. Mais le développement de ces fonctionnalités prend du temps. Par ailleurs, l’introduction d’une finition en titane noir serait une première pour la gamme Ultra.

En conclusion, si les informations de Gurman sont correctes, Apple pourrait bien se concentrer sur la Série 10 cette année et reporter l’Apple Watch Ultra 3 à l’année prochaine. Cela donnerait à l’entreprise plus de temps pour produire une mise à niveau plus grande et plus détaillée. Seul le temps nous dira si ces prédictions se confirment.