eToro sécurise son offre de services crypto à l’échelle européenne

La plateforme de trading eToro renforce sa position sur le marché européen en obtenant une autorisation MiCA pour ses services crypto.

Tl;dr eToro obtient une licence MiCA de la CySEC, lui permettant d’offrir des services crypto dans toute l’Union européenne.

La réglementation MiCA vise à protéger les investisseurs et à encadrer le marché des cryptos.

Cette licence renforce la position d’eToro comme acteur majeur du trading en Europe.

Une licence clé pour le marché européen

La plateforme de trading eToro a annoncé que sa filiale européenne a obtenu une licence de la Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC). Cette autorisation lui permet, sous réserve de notification aux États membres, d’opérer sous le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets). Ce cadre réglementaire vise à encadrer les services liés aux actifs numériques au sein de l’UE, garantissant une meilleure protection des investisseurs. Cette avancée confirme l’engagement d’eToro à se conformer aux nouvelles exigences du marché crypto.

Un acteur pionnier dans l’investissement crypto

Depuis son ajout du bitcoin en 2013, eToro s’est imposé comme une plateforme incontournable pour l’investissement en cryptoactifs. Aujourd’hui, elle propose plus d’une centaine de cryptomonnaies, en plus de divers instruments financiers comme les actions, ETF, indices et matières premières. Forte de ses 38 millions d’utilisateurs répartis dans 75 pays, eToro continue d’élargir son offre en s’appuyant sur des réglementations robustes pour sécuriser les investissements.

Une réglementation favorable à l’adoption des cryptos

Avi Sela, directeur des opérations réglementaires chez eToro, salue l’introduction de MiCA, estimant qu’elle renforce la transparence et la protection des consommateurs. En instaurant des règles uniformes pour le marché, MiCA devrait favoriser l’adoption des cryptomonnaies en Europe. L’objectif est d’assurer un équilibre entre innovation et régulation, permettant aux investisseurs de profiter d’un cadre clair et sécurisé.

Un environnement plus sûr pour les investisseurs

Grâce à son agrément MiCA, eToro peut offrir des services crypto sous un cadre réglementé, garantissant une meilleure supervision et transparence. En parallèle, la plateforme est également conforme à la directive MiFID sur les marchés financiers, renforçant la protection des utilisateurs. Cette double conformité permet à eToro de proposer une expérience de trading plus fiable et réglementée, consolidant sa position parmi les leaders de l’investissement en Europe.