Epic offrira 100 % des revenus aux développeurs en échange de six mois d'exclusivité sur son store. Un programme qui pourrait attirer quantité de développeurs et d'éditeurs.

Epic Games tente de s’offrir davantage d’exclusivités pour son store PC avec sa dernière proposition à destination des développeurs tiers. L’entreprise propose aux développeurs de jeux et d’apps éligibles de récupérer 100 % des revenus nets pendant six mois. Une fois cette fenêtre d’exclusivité achevée, les développeurs et éditeurs garderont 88 % des revenus de leurs projets, Epic recevant donc une commission de 12 %.

Epic offrira 100 % des revenus aux développeurs en échange de six mois d’exclusivité sur son store

Un porte-parole d’Epic précisait à Engadget que les revenus nets que les développeurs et éditeurs reçoivent n’incluent pas des choses comme les taxes et les remboursements. Epic prend en charge les traitements des paiements et les frais de CDN ainsi que les autres paiements plus minimes.

L’entreprise, qui indique avoir 68 millions d’utilisateurs actifs mensuels, donnera aussi aux participants de son programme Epic First Run une visibilité accrue auprès des joueurs. Les jeux et apps recevront un badge “exclusif” et une place réservée sur la page d’accueil. Epic inclura aussi ces titres dans diverses collections et promotions.

Le programme sera ouvert aux développeurs et éditeurs qui publient des produits éligibles à partir du 16 octobre. Un produit sera éligible s’il n’apparait pas sur un autre store PC tiers ou service via abonnement sur ces stores. Les jeux et apps qui ont déjà des accords d’exclusivité avec Epic ne sont pas éligibles.

Un programme qui pourrait attirer quantité de développeurs et d’éditeurs

Les développeurs et éditeurs pourront toujours vendre des jeux et apps inclus dans le programme directement aux utilisateurs via leurs propres launchers et sites web. Ils pourront aussi lister leurs produits sur des stores comme Green Man Gaming et Humble Store via la solution d’intégration de l’Epic Games Store.

Epic offre déjà aux développeurs et éditeur une part plus généreuse sur les ventes que Valve, par exemple, qui prend une commission de 30 % sur les ventes Steam. La promesse de pouvoir récupérer tous les revenus pendant six mois et avoir une promotion accrue sur l’Epic Games Store pourrait être attrayante pour de nombreux développeurs et éditeurs. À suivre !