Enfin, Pokémon Horizons explore une région que les jeux avaient besoin d’approfondir

Enfin, Pokémon Horizons explore une région dont les jeux avaient besoin de passer plus de temps !

Tl;dr Pokémon Horizons repart en voyage après une pause pour la réparation de leur vaisseau.

La prochaine destination est la Terre de Kitakami, un lieu plein de mystères et de légendes.

Des personnages clés de l’histoire pourraient se joindre à l’équipage pour cette nouvelle aventure.

Un nouvel horizon pour Pokémon

Après une pause prolongée pour la réparation de leur vaisseau, le Brave Olivine, Pokémon Horizons reprend son voyage. Les protagonistes Liko, Roy et Dot, qui ont utilisé cette interruption pour perfectionner leurs compétences à l’Académie Naranja, sont prêts à reprendre leur quête.

La mystérieuse Terre de Kitakami

Leur prochaine escale ? La Terre de Kitakami, un lieu qui a été introduit pour la première fois dans le DLC du Masque Teal pour Pokémon Scarlet et Violet. Cette région rurale, équivalent Pokémon du Japon, est le foyer de la prochaine aventure de nos héros. La ville unique de la région et le temple dédié à un groupe de Pokémon Légendaires appelés les Trois Loyaux seront sans doute au cœur de l’intrigue.

Un festival en l’honneur des Trois Loyaux

Un aperçu de Kitakami a été dévoilé dans l’épisode précédent et le prochain épisode promet une immersion totale dans le festival local dédié aux Trois Loyaux. Le personnage de Carmine, introduit dans le DLC et originaire de Kitakami, sera également présent. L’atmosphère unique de cette région, créée par les mythes locaux et les Pokémon légendaires, promet une intrigue captivante.

De plus, la Terre de Kitakami semble avoir un lien avec Terapagos, un autre point d’intérêt pour Liko et Roy qui sont en quête de plus d’informations sur ce lieu et sur pourquoi les Explorateurs sont si désireux de s’en emparer.

Des personnages clés pour une nouvelle aventure

Outre Carmine, Perrin et Mme Briar, deux autres personnages clés, pourraient rejoindre l’équipage du Brave Olivine dans leur quête. Perrin a été vu en train de photographier un Kleavor, un Pokémon censé être éteint à l’heure actuelle. Quant à Mme Briar, elle est mentionnée comme une source d’informations sur Terapagos.

La seule incertitude concerne l’apparition de Kieran, le petit frère de Carmine, qui pourrait être omis de cette nouvelle aventure, au grand dam des fans.